Ισραήλ: Παραιτήθηκε ο υπουργός Στρατηγικών Υποθέσεων Ρον Ντέρμερ

Την παραίτησή του υπέβαλε ο υπουργός Στρατηγικών Υποθέσεων του Ισραήλ, Ρον Ντέρμερ, ο οποίος είχε καθοριστικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας και διατηρούσε στενή συνεργασία με τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Η αποχώρηση του Ντέρμερ είχε προβλεφθεί από ισραηλινά μέσα ενημέρωσης τις προηγούμενες ημέρες. Ο ίδιος είχε αναλάβει το υπουργείο στα τέλη του 2022, ενώ προηγουμένως υπηρέτησε για χρόνια ως πρέσβης του Ισραήλ στην Ουάσινγκτον.

Σε επιστολή του προς τον Νετανιάχου, που δημοσιοποιήθηκε, ο Ντέρμερ ανακοίνωσε: «Σας γράφω για να σας ενημερώσω για την απόφασή μου να τερματίσω τη θητεία μου ως υπουργός Στρατηγικών Υποθέσεων».

Ο γεννημένος στις ΗΠΑ Ντέρμερ ανέφερε ότι όταν ανέλαβε το υπουργείο είχε δεσμευτεί στην οικογένειά του πως η θητεία του δεν θα ξεπερνούσε τα δύο χρόνια. Παρόλα αυτά, την παρέτεινε δύο φορές: αρχικά για να συνεργαστεί με τον Νετανιάχου στην αντιμετώπιση της απειλής από το Ιράν και στη συνέχεια για να διαπραγματευτεί συμφωνία εκεχειρίας στη Γάζα με στόχο την απελευθέρωση των ομήρων της Χαμάς.

Ο Ντέρμερ υπήρξε ένας από τους πιο έμπιστους συμβούλους του Νετανιάχου, παίζοντας σημαντικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις τόσο με την κυβέρνηση Τραμπ όσο και με αραβικές χώρες.

Διετέλεσε πρέσβης του Ισραήλ στην Ουάσινγκτον από το 2013 έως το 2021, περίοδο που συνέπεσε με τη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο (2017-2021).

Στελέχη των Δημοκρατικών είχαν εκφράσει την άποψη ότι ο Ντέρμερ είχε υποστηρίξει τους Ρεπουμπλικάνους κατά τη διάρκεια της θητείας του στην αμερικανική πρωτεύουσα, γεγονός που, σύμφωνα με τους ίδιους, υπονόμευσε τις διακομματικές σχέσεις που είχαν αναπτύξει προηγούμενοι πρέσβεις του Ισραήλ στην Ουάσινγκτον.

