Το Ανάκτορο των Βερσαλλίων εκκενώθηκε σήμερα, λόγω πυρκαγιάς, η οποία ωστόσο τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο, ανέφερε η πυροσβεστική υπηρεσία.

Νωρίς το απόγευμα σήμανε ο συναγερμός για πυρκαγιά στο μέγαρο και οι επισκέπτες οδηγήθηκαν, πίσω από τα κάγκελα της περιμέτρου. Σε βίντεο που αναρτήθηκαν σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης διακρίνεται καπνός.

Σύμφωνα με τη διεύθυνση του Ανακτόρου, η φωτιά ξεκίνησε από ένα σημείο της στέγης, όπου γίνονταν εργασίες και τέθηκε πολύ γρήγορα υπό έλεγχο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

