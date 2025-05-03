Βολιβία: Η δικαιοσύνη επαναφέρει σε ισχύ το ένταλμα σύλληψης του πρώην προέδρου Μοράλες

Η βολιβιανή δικαιοσύνη επανέφερε σε ισχύ ένταλμα σύλληψης για «εμπορία ανήλικης» σε βάρος του πρώην προέδρου της χώρας Έβο Μοράλες, που ακυρώθηκε την Τετάρτη από δικαστήριο, ανακοίνωσε χθες Παρασκευή ο υπουργός Δικαιοσύνης Σέσαρ Σίλες.

«Όχι μόνο το ένταλμα» βρίσκεται σε ισχύ αλλά συνεχίζεται επίσης «η διαδικασία, η δίωξη» σε βάρος του πρώην προέδρου της Βολιβίας, τόνισε ο κ. Σίλες στην κρατική τηλεόραση, μην αναγνωρίζοντας την απόφαση της δικάστριας Λιλιάν Μορένο, η οποία ακύρωσε το ένταλμα σύλληψης που είχε εκδοθεί σε βάρος του πρώην προέδρου. Ο λόγος της αναστολής αυτής δεν έχει εξηγηθεί ως τώρα.

Η εισαγγελία είχε διατάξει τον Οκτώβριο να συλληφθεί ο πρώτος αυτόχθονας που εξελέγη αρχηγός του κράτους των Άνδεων, 65 ετών, που εννοεί να διεκδικήσει τέταρτη θητεία στην προεδρία στις εκλογές της 17ης Αυγούστου.

Έκτοτε ο κ. Μοράλες κατέφυγε σε οχυρό του, στην Τσαπάρε, στο κεντρικό τμήμα της Βολιβίας, όπου η αστυνομία ουδέποτε προχώρησε σε επιχείρηση για τη σύλληψή του.

Ο πρώην πρόεδρος κατηγορείται για «εμπορία» ανήλικης εξαιτίας σχέσης που είχε το 2015 με αντάλλαγμα χάρες στους γονείς της.

Σύμφωνα με την εισαγγελία, είχε σχέση με την έφηβη 15 ετών και έναν χρόνο αργότερα απέκτησαν κόρη.

Ο πρώην πρόεδρος (2006-2019) απορρίπτει τις κατηγορίες για την υπόθεση και δικηγόροι του θυμίζουν ότι έρευνα για την ίδια υπόθεση είχε τεθεί στο αρχείο το 2020.

Δηλώνει θύμα «δικαστικού διωγμού» με πολιτικά κίνητρα, υποκινούμενη από την κυβέρνηση του νυν προέδρου Λουίς Άρσε, του άλλοτε υπουργού Οικονομίας της κυβέρνησής του και δελφίνου του.

Ο Έβο Μοράλες εννοεί να εκλεγεί ξανά πρόεδρος παρότι το Ανώτατο Δικαστήριο επιβεβαίωσε το 2024 την απαγόρευση σε οποιονδήποτε πρόεδρο να ασκεί την εξουσία για περισσότερες από δυο θητείες.

Δήλωσε στο πλαίσιο συνέντευξής του στο Γαλλικό Πρακτορείο αυτή την εβδομάδα, αφού ενημερώθηκε πως το ένταλμα σε βάρος του ακυρώθηκε, πως σκόπευε να πάει, επικεφαλής «μεγάλης πορείας», τη μεθεπόμενη Παρασκευή στη Λας Πας για να καταθέσει την υποψηφιότητά του προτού κατόπιν αρχίσει προεκλογική «εκστρατεία».

Πηγή: skai.gr

