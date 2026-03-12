Ένοπλος στα βόρεια του Ντιτρόιτ (συγκεκριμένα στο West Bloomfield) της Πολιτείας του Μίσιγκαν των ΗΠA εμβόλισε με το φορτηγό αυτοκίνητό του την είσοδο εβραϊκής συναγωγής και στη συνέχεια υπάρχουν αναφορές για πυροβολισμούς. Ακόμη δεν υπάρχει πληροφορία για το αν ο δράστης είναι ιρανικής καταγωγής.

Αστυνομικές δυνάμεις έφτασαν αμέσως στο σημείο και σύμφωνα με πληροφορίες, εντόπισαν τον δράστη, ενώ καπνοί βγαίνουν από την οροφή του κτιρίου.

🚨Breaking: Authorities are responding to reports of an active shooter at Temple Israel synagogue in West Bloomfield, Michigan. Police are on scene, and officials have not yet confirmed any victims.pic.twitter.com/SwTjPEuXdH — Red Line News (@RedLineNewsUSA) March 12, 2026

Η πυροβολισμοί, που σημειώθηκαν περίπου στις 12:30 μ.μ. τοπική ώρα συνέβησαν στο "Temple Israel", σύμφωνα με την Αστυνομία της Πολιτείας Μίσιγκαν, σε μία από τις μεγαλύτερες συναγωγές των Ηνωμένων Πολιτειών

Ο Διευθυντής του FBI, Kash Patel, δήλωσε ότι το προσωπικό του βρίσκεται στο σημείο μαζί με συνεργάτες στο Μίσιγκαν και "αντιδρά στην φερόμενη επίθεση με όχημα και στην κατάσταση ενεργού πυροβολισμού" στη συναγωγή.

Η κυβερνήτης του Μίσιγκαν, Gretchen Whitmer, ανέφερε ότι παρακολουθεί τις αναφορές και συνεργάζεται με την Αστυνομία της Πολιτείας Μίσιγκαν για να συλλέξει περισσότερες πληροφορίες.

«Αυτό είναι συνταρακτικό», έγραψε σε ανάρτησή της στο X. «Η εβραϊκή κοινότητα του Μίσιγκαν θα πρέπει να μπορεί να ζει και να ασκεί τη θρησκεία της με ασφάλεια. Ο αντισημιτισμός και η βία δεν έχουν θέση στο Μίσιγκαν. Ελπίζω για την ασφάλεια όλων. Ευχαριστώ τις δυνάμεις επιβολής του νόμου για την ταχεία τους αντίδραση».

«Αυτό γίνεται προληπτικά, δεν υπάρχουν γνωστές απειλές προς τα σχολεία του Bloomfield Hills αυτή τη στιγμή», αναφέρει η ανακοίνωση της υπηρεσίας.

Η γειτονική Αστυνομία του Ann Arbor δήλωσε ότι οι αστυνομικοί της θα αυξήσουν επίσης τις περιπολίες και θα ανταποκριθούν σε τοπικά θρησκευτικά ιδρύματα και σχολεία στην πόλη προληπτικά.

«Ζητούμε από τα μέλη της κοινότητας να παραμείνουν μακριά από την περιοχή για να επιτραπεί η αντίδραση της αστυνομίας», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η αστυνομία της πολιτείας. «Οι αστυνομικοί αυξάνουν επίσης τις περιπολίες σε άλλα μέρη λατρείας στην περιοχή».

Πηγή: skai.gr

