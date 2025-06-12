Ένας νεκρός σε πλήγμα του Ισραήλ στον νότιο Λίβανο

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε χθες Τετάρτη σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στον νότιο Λίβανο, η οποία έβαλε στο στόχαστρο σταθμευμένο όχημα σε χωριό, ανακοίνωσε το λιβανικό υπουργείο Υγείας και μετέδωσε το εθνικό πρακτορείο ειδήσεων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση Τύπου του υπουργείου, «drone του ισραηλινού εχθρού διεξήγαγε πλήγμα στο χωριό Μπέιτ Λιφ, στην περιφέρεια Μπιντ Τζμπάιλ, σκοτώνοντας έναν άνθρωπο και τραυματίζοντας (άλλους) τρεις».

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων ANI, στόχος ήταν όχημα σταθμευμένο στην αυλή σπιτιού.

«Νωρίτερα μέσα στην ημέρα, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις έπληξαν και εξάλειψαν τρομοκράτη της ‘Δύναμης αλ Ραντουάν’ της Χεζμπολά στην περιοχή Μπέιτ Λιφ στον νότιο Λίβανο», επιβεβαίωσε από την πλευρά του ο ισραηλινός στρατός.

Το Ισραήλ συνεχίζει να εξαπολύει σχεδόν καθημερινά βομβαρδισμούς στον Λίβανο, παρότι τυπικά τελεί σε εφαρμογή συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που έβαλε τέλος σε έναν χρόνο εχθροπραξιών, συμπεριλαμβανομένων δυο μηνών ανοικτού πολέμου, με τη Χεζμπολά.

Με βάση τους όρους της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, η στρατιωτική υποδομή του σιιτικού κινήματος προβλέπεται πως θα διαλυθεί στον νότιο Λίβανο κι οι μαχητές του θα αποσυρθούν βόρεια του ποταμού Λιτάνι, κάπου 30 χιλιόμετρα από τη μεθόριο.

Από την πλευρά του οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις προβλέπεται πως θα αποσυρθούν — μολαταύτα, συνεχίζουν να κατέχουν πέντε σημεία «στρατηγικής» σημασίας στη λιβανική επικράτεια.

Πηγή: skai.gr

