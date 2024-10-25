Γκουτέρες σε Πούτιν: Η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία παραβιάζει το διεθνές δίκαιο

«Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία» έγινε κατά «παραβίαση» του διεθνούς δικαίου, επέμεινε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες κατά τη διάρκεια της συνάντησης που είχε χθες Πέμπτη με τον ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο Αντόνιο Γκουτέρες, ο οποίος συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Ρωσικής Ομοσπονδίας στο περιθώριο της συνόδου της BRICS στην Καζάν, «επανέλαβε τη θέση ότι η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία έγινε κατά παραβίαση του Χάρτη του ΟΗΕ και του διεθνούς δικαίου», σύμφωνα με το δελτίο Τύπου το οποίο δημοσιοποιήθηκε από τις υπηρεσίες του στη Νέα Υόρκη, επαναλαμβάνοντας ακόμη την υποστήριξή του σε «δίκαιη ειρήνη», δυνάμει του Χάρτη και του διεθνούς δικαίου.

Ο επικεφαλής του ΟΗΕ εξάλλου τόνισε στον ρώσο πρόεδρο πως υποστηρίζει την «ελευθερία της ναυσιπλοΐας στη Μαύρη Θάλασσα», κομβικής σημασίας για την Ουκρανία και την παγκόσμια διατροφική και ενεργειακή ασφάλεια.

«Υποστηρίζει πλήρως τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων ως προς αυτό», προστίθεται στο κείμενο, που χαιρετίζει τις προσπάθειες της Τουρκίας στο συγκεκριμένο ζήτημα.

Η Μαύρη Θάλασσα αποτελεί εμπορική οδό καίριας σημασίας για την Ουκρανία, χώρα που συγκαταλέγεται στους μεγαλύτερους παραγωγούς και εξαγωγούς σιτηρών στον κόσμο, αλλά έχει μετατραπεί σε πεδίο μάχης αφότου ξέσπασε ο πόλεμος τον Φεβρουάριο του 2022.

Μετά την απόσυρση της Ρωσίας τον Ιούλιο του 2023 από τη συμφωνία για τα σιτηρά, που διαπραγματεύτηκε με την Ουκρανία υπό την αιγίδα της Τουρκίας και του ΟΗΕ το καλοκαίρι του 2022, το Κίεβο δημιούργησε διάδρομο στη Μαύρη Θάλασσα για να εξάγει αγροτικά προϊόντα, κυρίως σιτηρά, παρά τις απειλές της Μόσχας πως θα βάλει στο στόχαστρο πλοία που κινούνται σε αυτόν.

Ο Αντόνιο Γκουτέρες και ο Βλαντίμιρ Πούτιν, οι οποίοι είχαν να συναντηθούν από τον Απρίλιο του 2022, συζήτησαν επίσης για την κατάσταση στην Εγγύς Ανατολή, ιδίως για «την απόλυτη ανάγκη για κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας και στον Λίβανο, καθώς και την ανάγκη να αποφευχθεί νέα περιφερειακή κλιμάκωση», πάντα κατά την ανακοίνωση των υπηρεσιών του πρώτου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

