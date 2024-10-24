Λίβανος: Τουλάχιστον 12 νεκροί, ανάμεσά τους 3 παιδιά, από ισραηλινά πλήγματα 

Τουλάχιστον 12 νεκροί, εκ των οποίων τρία παιδιά, είναι ο απολογισμός δύο ισραηλινών αεροπορικών επιδρομών σήμερα στο βορειοανατολικό Λίβανο, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας της χώρας.
«Πλήγμα του ισραηλινού εχθρού στην κοινότητα Ελ Χοντρ της περιφέρειας Μπάαλμπεκ-Έρμελ προκάλεσε τον θάνατο επτά ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένων τριών παιδιών», αναφέρει η ανακοίνωση του υπουργείου. Σε άλλη ισραηλινή επίθεση, στην κοινότητα Χαλανία, σκοτώθηκαν πέντε άνθρωποι, σύμφωνα με την ίδια πηγή.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.