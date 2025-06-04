Ο ΟΗΕ κρούει τον κώδωνα του κινδύνου καθώς αρχίζει η περίοδος των κυκλώνων στην Αϊτή

Καθώς αρχίζει η περίοδος των κυκλώνων, το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών προειδοποίησε χθες Τρίτη πως δεν είναι σε θέση να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε νέα καταστροφή στην Αϊτή, χώρα όπου ήδη ο μισός και πλέον πληθυσμός είναι βυθισμένος σε οξεία διατροφική ανασφάλεια.

Στη χώρα, η οποία μαστίζεται για χρόνια από την πολιτική αστάθεια, την οικονομική κρίση και τη βία των συμμοριών, κάπου 5,7 εκατομμύρια κάτοικοι είναι ήδη αντιμέτωποι με οξεία διατροφική ανασφάλεια, σύμφωνα με την πιο πρόσφατη έκθεση του IPC (του ολοκληρωμένου πλαισίου κατάταξης διατροφικής ασφάλειας). Από αυτούς, 2,1 εκατ. κατατάσσονται στο επίπεδο 4 (κατάσταση έκτακτης ανάγκης) και 8.400 στο επίπεδο 5 (καταστροφικό, ισοδύναμο του λιμού).

Όμως το σχέδιο για την ανθρωπιστική βοήθεια το 2025, που είχε εκτιμηθεί πως θα κόστιζε 900 εκατομμύρια δολάρια, δεν έχει χρηματοδοτηθεί παρά κατά το 8% μόλις, υπογράμμισε η Λόλα Κάστρο, περιφερειακή διευθύντρια του ΠΕΠ, που μόλις επέστρεψε από την Αϊτή.

«Είμαστε στ’ αλήθεια πολύ ανήσυχοι για την κατάσταση», πρόσθεσε.

«Την 1η Ιουνίου αρχίζει η περίοδος των κυκλώνων στον Ατλαντικό», θύμισε. Και τα τελευταία χρόνια, τις περιόδους αυτές «το ΠΕΠ διέθετε αποθέματα ανθρωπιστικής βοήθειας για να βοηθήσει από 250.000 ως μισό εκατομμύριο ανθρώπους σε περιπτώσεις κυκλώνων ή σεισμών».

«Φέτος, εισερχόμαστε στην περίοδο των κυκλώνων με άδειες αποθήκες, χωρίς κανένα απόθεμα για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης ούτε χρήματα για να αγοράσουμε από τοπικές αγορές (...) ή να προχωρήσουμε σε ανθρωπιστική αντίδραση», προειδοποίησε. «Μια καταιγίδα και μόνο μπορεί για ακόμη μια φορά να είναι συνώνυμη της πείνας ή της ανθρωπιστικής καταστροφής για εκατοντάδες χιλιάδες Αϊτινούς».

«Η Αϊτή χάνεται πίσω από άλλες ανθρωπιστικές κρίσεις στα μέσα ενημέρωσης», αλλά «δεν γίνεται να ξεχάσουμε τον αϊτινό λαό», συμπλήρωσε, τονίζοντας πως το ΠΕΠ χρειάζεται 46 εκατομμύρια δολάρια για να συνεχίσει τις επιχειρήσεις του τους επόμενους έξι μήνες.

