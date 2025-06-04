Ισημερινός: Το κοινοβούλιο εγκρίνει την επιστροφή ξένων στρατιωτικών βάσεων

Το κοινοβούλιο του Ισημερινού ενέκρινε χθες Τρίτη την αναθεώρηση άρθρων του Συντάγματος ώστε να επιτραπεί η εγκατάσταση ξένων στρατιωτικών βάσεων στο έδαφος της χώρας, μέτρο που μένει να επικυρωθεί με δημοψήφισμα.

Για να ενισχυθεί ο αγώνας εναντίον της διακίνησης ναρκωτικών και του κύματος βίας συμμοριών, ο πρόεδρος Ντανιέλ Νομπόα πρότεινε τον Οκτώβριο την αναθεώρηση του Συντάγματος ώστε να αρθεί η απαγόρευση της εγκατάστασης ξένων στρατιωτικών βάσεων στη χώρα, που είχε προωθήσει ο προκάτοχός του Ραφαέλ Κορέα (2007-2017), ο οποίος ανήκε στην αριστερά.

Ως το 2009, οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ διέθεταν στρατεύματα σε βάση της πολεμικής αεροπορίας του Ισημερινού (FAE) στο λιμάνι Μάντα (νοτιοδυτικά) για να διεξάγονται επιχειρήσεις κατά της διακίνησης ναρκωτικών.

Τον Απρίλιο, ο κ. Νομπόα, που επανεξελέγη πρόεδρος φέτος, ζήτησε στρατιωτική βοήθεια από τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Ανακοίνωσε εξάλλου την ίδρυση «στρατηγικής συμμαχίας» με την αμερικανική ιδιωτική στρατιωτική εταιρεία Academi –την άλλοτε Blackwater–, υπό τον Έρικ Πρινς, ο οποίος θρυλείται ότι έχει προνομιακή σχέση με τον πρόεδρο Τραμπ.

Η αναθεώρηση του Συντάγματος εγκρίθηκε από πλειοψηφία 82 μελών του κοινοβουλίου –επί συνόλου 151– σε ψηφοφορία μετά τη δεύτερη και τελευταία συζήτηση στην ολομέλεια.

Πρόκειται για «αποφασιστική συμβολή στην ασφάλεια», στον αγώνα εναντίον «του διακρατικού εγκλήματος» και «για την επιστροφή στην ειρήνη στην επικράτεια του Ισημερινού», επιχειρηματολόγησε η εθνική αντιπροσωπεία του Ισημερινού μέσω X.

Το Συνταγματικό Δικαστήριο καλείται τώρα να εξετάσει και να εγκρίνει το κείμενο της αναθεώρησης, που κατόπιν θα τεθεί σε δημοψήφισμα που θα πρέπει να προκηρύξει ο πρόεδρος Νομπόα εντός 45 ημερών, δυνάμει του ισχύοντος Συντάγματος, το οποίο τέθηκε σε εφαρμογή το 2008.

Εξαιτίας της γεωγραφικής θέσης του, ανάμεσα στην Κολομβία και στο Περού –τις δυο χώρες με τη μεγαλύτερη παραγωγή κοκαΐνης στον κόσμο–, των στρατηγικής σημασίας λιμανιών του στον Ειρηνικό Ωκεανό και της δολαριοποιημένης οικονομίας του, ο Ισημερινός μετατράπηκε τα τελευταία χρόνια σε θέατρο ανελέητων συγκρούσεων συνδεόμενων με τη διακίνηση ναρκωτικών.

Ο δείκτης των ανθρωποκτονιών στη χώρα αυξήθηκε αλματωδώς, από τις 6 ανά 100.000 κατοίκους το 2018 στις 38 ανά 100.000 το 2024, αφού κατέγραψε τραγικό ρεκόρ –47/100.000– το 2023.

