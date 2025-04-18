Η Tesla συμφώνησε σε εξωδικαστικό συμβιβασμό για αγωγή που υπέβαλε η Raina Pierce, μαύρη εργαζόμενη στο εργοστάσιο της εταιρείας στο Fremont της Καλιφόρνια, η οποία κατήγγειλε σοβαρά περιστατικά ρατσιστικής και σεξιστικής συμπεριφοράς στον χώρο εργασίας.

Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του Reuters, σύμφωνα με την καταγγελία, προϊστάμενός της συνήθιζε να καλωσορίζει τους εργαζόμενους λέγοντας «Καλώς ήρθατε στη φυτεία» ή «Καλώς ήρθατε στο σπίτι των σκλάβων». Η ίδια εργαζόταν στην εγκατάσταση λαβών στις πόρτες των αυτοκινήτων.

Η συμφωνία για τον συμβιβασμό επιτεύχθηκε μέσω διαμεσολάβησης και αναμένεται να οριστικοποιηθεί, σύμφωνα με κοινή κατάθεση των δύο πλευρών σε ομοσπονδιακό δικαστήριο του Σαν Φρανσίσκο. Οι όροι του συμβιβασμού δεν έγιναν γνωστοί, ενώ σημειώνεται ότι ο Ίλον Μασκ δεν είναι κατηγορούμενος στην υπόθεση.

Η Pierce δήλωσε πως υπέστη συνεχή παρενόχληση, με ρατσιστικά σχόλια γραμμένα ακόμη και στους τοίχους και τις τουαλέτες του εργοστασίου, καθώς και προσβολές λόγω φύλου. Ισχυρίστηκε επίσης ότι δεχόταν πειθαρχικές κυρώσεις για συμπεριφορές που αγνοούνταν όταν προέρχονταν από λευκούς συναδέλφους της.

Σε σχετικό σχόλιο, άλλος εργαζόμενος φέρεται να της είπε: «Κυρία μου, πρέπει να πάτε στο HR, γιατί οι προϊστάμενοί σας λένε πράγματα που δεν είναι σωστά».

Η Tesla έχει κατηγορηθεί και στο παρελθόν για περιστατικά ρατσιστικής συμπεριφοράς στο ίδιο εργοστάσιο. Ο Owen Diaz, μηχανικός ανελκυστήρων, κατήγγειλε παρόμοια μεταχείριση και κατέληξε σε εξωδικαστικό συμβιβασμό τον Μάρτιο του 2024, μετά από αποζημίωση 3,2 εκατ. δολαρίων που του επιδικάστηκε από σώμα ενόρκων. Αρχικά, το 2021 είχε κερδίσει αποζημίωση 137 εκατ. δολαρίων, όμως η υπόθεση οδηγήθηκε σε επανάληψη.

