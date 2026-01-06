Ένας νεκρός και δύο τραυματίες από ουκρανική επιδρομή με drones στην Τβερ

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και άλλοι δυο τραυματίστηκαν εξαιτίας ουκρανικής επιδρομής με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα στη ρωσική περιφέρεια Τβερ (δυτικά), ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες το γραφείο του περιφερειάρχη μέσω Telegram, ενώ οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν πως κατέρριψαν 129 ουκρανικά drones τη νύχτα.

Σύμφωνα με την πρωινή ενημέρωση του ρωσικού υπουργείου Άμυνας, έξι από τα 129 drones καταρρίφθηκαν στους αιθέρες της περιφέρειας Τβερ.

Στην ομώνυμη πόλη, κάπου 200 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Μόσχας, «θραύσματα drone που καταρρίφθηκε έπεσαν στα παράθυρα διαμερίσματος 9ου ορόφου» και προκάλεσαν πυρκαγιά, η οποία κατασβέστηκε, ενώ κάτοικοι γειτονικών διαμερισμάτων χρειάστηκε να απομακρυνθούν εσπευσμένα», ανέφερε ο ασκών χρέη περιφερειάρχη Βιτάλι Καρόλεφ, σύμφωνα με τις υπηρεσίες του. «Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε. Άλλοι δύο δέχθηκαν τις πρώτες βοήθειες και αρνήθηκαν να εισαχθούν σε νοσοκομείο», διευκρίνισαν οι υπηρεσίες του περιφερειάρχη.

Τα περισσότερα από τα ουκρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα, τα 29, καταστράφηκαν στους αιθέρες της περιφέρειες Μπριάνσκ. Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιοποίησε ο περιφερειάρχης της Μπριάνσκ, ο Αλεξάντερ Μπόγκομαζ, δυο άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν ουκρανικά «drones καμικάζι» έπληξαν επιβατικό αυτοκίνητο και φορτηγό, στην περιοχή Σέφσκι.

Στην περιφέρεια Βαρόνεζ, drone προκάλεσε προβλήματα στην κίνηση των σιδηροδρομικών συρμών όταν μετά την κατάρριψή του έπεσε σε σιδηροτροχιές, ενώ αναφέρθηκε επίσης ελαφριά ζημιά σε βιομηχανική εγκατάσταση, ανέφερε ο περιφερειάρχης Αλεξάντερ Γκούσεφ. Δεν υπήρξαν απώλειες και η κίνηση των τρένων αποκαθίσταται, διαβεβαίωσε ο ίδιος.

