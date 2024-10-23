Λογαριασμός
Ζοζέ Μπορέλ για την επίθεση στην Άγκυρα: Καταδικάζουμε σθεναρά την τρομοκρατία σε όλες τις μορφές της

Tην καταδίκη της ΕΕ για την τρομοκρατική επίθεση στα κεντρικά γραφεία της Τουρκικής Αεροδιαστημικής Βιομηχανίας στην Άγκυρα, εξέφρασε ο ύπατος εκπρόσωπος της ΕΕ, Ζοζέπ Μπορέλ.

ΕΕ: Ζ.Μπορέλ για την επίθεση στην Άγκυρα: Καταδικάζουμε σθεναρά την τρομοκρατία σε όλες τις μορφές της

Tην καταδίκη της ΕΕ για την τρομοκρατική επίθεση στα κεντρικά γραφεία της Τουρκικής Αεροδιαστημικής Βιομηχανίας στην Άγκυρα, εξέφρασε ο ύπατος εκπρόσωπος της ΕΕ, Ζοζέπ Μπορέλ.

«Καταδικάζουμε σθεναρά την τρομοκρατία σε όλες τις μορφές της. Η ΕΕ εκφράζει την αλληλεγγύη της στην Τουρκία σε αυτήν τη δύσκολη στιγμή», αναφέρει με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

