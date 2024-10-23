Ζοζέ Μπορέλ για την επίθεση στην Άγκυρα: Καταδικάζουμε σθεναρά την τρομοκρατία σε όλες τις μορφές της

Tην καταδίκη της ΕΕ για την τρομοκρατική επίθεση στα κεντρικά γραφεία της Τουρκικής Αεροδιαστημικής Βιομηχανίας στην Άγκυρα, εξέφρασε ο ύπατος εκπρόσωπος της ΕΕ, Ζοζέπ Μπορέλ.

«Καταδικάζουμε σθεναρά την τρομοκρατία σε όλες τις μορφές της. Η ΕΕ εκφράζει την αλληλεγγύη της στην Τουρκία σε αυτήν τη δύσκολη στιγμή», αναφέρει με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Today, the Headquarters of a Turkish aviation company in Ankara was attacked by terrorists, resulting in deaths and injuries.



We strongly condemn terrorism in all its forms.



The EU expresses solidarity with Türkiye in this difficult time. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) October 23, 2024

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

