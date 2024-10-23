Νέοι ισραηλινοί βομβαρδισμοί σε νότια προάστια της Βηρυτού

Το Ισραήλ εξαπέλυσε το βράδυ της Τρίτης τουλάχιστον τρεις αεροπορικές επιδρομές στα νότια προάστια της Βηρυτού, κατόπιν εντολής εκκένωσης των περιοχών αυτών, όπως μεταδίδει το εθνικό πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου (ΝΝΑ στα αγγλικά, ANI στα γαλλικά). Η νέα σειρά επιθέσεων σημειώθηκε λίγες ώρες μετά το πλήγμα που ισοπέδωσε κτίριο στην ίδια περιοχή, προπύργιο της Χεζμπολάχ.

Δύο πλήγματα είχαν στόχο τη συνοικία Λεϊλάκι, σε μικρή απόσταση από γήπεδο. Σε εικόνες που μετέδωσε το Γαλλικό Πρακτορείο διακρίνεται πυκνός καπνός να υψώνεται στον ουρανό της περιοχής, περίπου μια ώρα μετά την εντολή εκκένωσης που αφορούσε συνοικίες στα νότια προάστια της Βηρυτού, τα οποία υφίστανται εντατικούς βομβαρδισμούς από τις 23 Σεπτεμβρίου, όταν το Ισραήλ κλιμάκωσε τις επιθέσεις του εναντίον της Χεζμπολάχ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.