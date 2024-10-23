Το Ισραήλ αναμένει υποστήριξη από τις ΗΠΑ «αφού επιτεθεί στο Ιράν»

Ο ισραηλινός υπουργός Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ είπε χθες Τρίτη στον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν πως η χώρα του λογαριάζει στην υποστήριξη της Ουάσιγκτον «αφού επιτεθεί στο Ιράν», σε αντίποινα για την επίθεση της Ισλαμικής Δημοκρατίας την 1η Οκτωβρίου με περίπου 200 πυραύλους εναντίον της ισραηλινής επικράτειας.

Κατά τη διάρκεια συζήτησης με τον κ. Μπλίνκεν στο Τελ Αβίβ, ο κ. Γκάλαντ «αναφερόμενος στην ιρανική επίθεση και τις τρομοκρατικές δραστηριότητες του Ιράν μέσω των εντολοδόχων του σ’ όλη τη Μέση Ανατολή» υπογράμμισε τη «σημασία» που έχει οι ΗΠΑ να «υποστηρίξουν το Ισραήλ αφού θα έχει επιτεθεί στο Ιράν», σύμφωνα με ανακοίνωση που διένειμαν στον Τύπο οι υπηρεσίες του. «Αυτό θα ενισχύσει την περιφερειακή αποτροπή και θα αποδυναμώσει τον ‘άξονα του κακού’», πρόσθεσε ο υπουργός Άμυνας της κυβέρνησης του Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

