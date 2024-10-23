Αϊτή: Η κατάσταση συνεχίζει να χειροτερεύει, προειδοποιεί ο ΟΗΕ, θορυβημένος από τη «βαρβαρότητα» των συμμοριών

Η κατάσταση στην Αϊτή συνεχίζει να επιδεινώνεται, παρά τις κάποιες προόδους σε πολιτικό επίπεδο και την έναρξη της ανάπτυξης πολυεθνικής αποστολής υποστήριξης της αστυνομίας, στηλίτευσε χθες ο ΟΗΕ, εκφράζοντας φρίκη για την πρόσφατη «βάρβαρη» επίθεση συμμοριών που λυμαίνονται τη χώρα.

Από τον Ιούλιο «η κατάσταση έχει δυστυχώς χειροτερέψει», συνόψισε ενώπιον του Συμβουλίου Ασφαλείας η Μαρία Ισαβέλ Σαλβαδόρ, η επικεφαλής της αποστολής του ΟΗΕ στη μικρή, πάμφτωχη χώρα της Καραϊβικής.

Επισήμανε ιδίως την αύξηση του αριθμού των εσωτερικά εκτοπισμένων, ο οποίος ξεπέρασε τους 700.000 τον Σεπτέμβριο, ενώ αναφέρθηκε ακόμη στη διαδικασία πολιτικής μετάβασης που άρχισε την άνοιξη και, «παρά τις αρχές προόδους», πλέον αντιμετωπίζει «μεγάλες προκλήσεις, μεταμορφώνοντας την ελπίδα σε βαθιά ανησυχία».

«Η κατάσταση ασφαλείας παραμένει πολύ εύθραυστη, με νέες εξάρσεις ακραίας βίας», πρόσθεσε.

Καταδίκασε ιδιαίτερα την «φρικιαστική και βάρβαρη» επίθεση συμμοριών εναντίον της κοινότητας Ποντ-Σοντέ, όταν «έχασαν τη ζωή τους 115 πολίτες και τραυματίστηκαν δεκάδες (άλλοι)», την 3η Οκτωβρίου, σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο απολογισμό που έδωσε.

Η αξιωματούχος των Ηνωμένων Εθνών αναφέρθηκε επίσης σε σειρά επιθέσεων τις τελευταίες ημέρες στην πρωτεύουσα Πορτ-ο-Πρενς και σε άλλες περιοχές, καθώς και σε περιπτώσεις σεξουαλικής βίας «πρωτοφανούς βαρβαρότητας» εναντίον γυναικών και κοριτσιών.

«Οι Αϊτινοί συνεχίζουν να υποφέρουν σ’ όλη τη χώρα, ενώ οι δραστηριότητες των εγκληματικών συμμοριών εντείνονται κι εξαπλώνονται πέραν της Πορτ-ο-Πρενς, εξαπλώνοντας τον τρόμο και τον φόβο, κατακλύζοντας τον μηχανισμό ασφαλείας», επέμεινε. Και «η ανθρωπιστική κατάσταση είναι ακόμη χειρότερη».

Στην πιο πρόσφατη έκθεσή του, πριν από μερικές ημέρες, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες σημείωσε πως η αστυνομία, που πλέον υποστηρίζεται από την Πολυεθνική Αποστολή Υποστήριξης Ασφαλείας (ΠΑΥΑ), υπό την ηγεσία της Κένυας, άρχισε να διεξάγει «επιχειρήσεις ευρείας κλίμακας εναντίον των συμμοριών» σε ορισμένες συνοικίες της αϊτινής πρωτεύουσας, όμως «αδυνατεί ακόμη να διατηρήσει τον έλεγχο στις ζώνες αυτές εξαιτίας της έλλειψης προσωπικού και πόρων».

Η ΠΑΥΑ, η εντολή της οποίας ανανεώθηκε στα τέλη του Σεπτεμβρίου για έναν χρόνο, μετρά επί του παρόντος κάπου 430 μέλη, αστυνομικούς και στρατιωτικούς, κυρίως Κενυάτες, και ακόμη 600 αστυνομικοί από την Κένυα αναμένεται να φθάσουν προσεχώς, μολαταύτα η δύναμη εξακολουθεί να είναι αντιμέτωπη με έλλειψη «πόρων» που εγείρεται «κίνδυνος να την εμποδίσει να φέρει καλά σε πέρας τα καθήκοντά της», τόνισε η Μαρία Ισαβέλ Σαλβαδόρ.

Ο ΟΗΕ εξέφρασε ιδιαίτερη ανησυχία για τα παιδιά, καθώς πέραν του ότι αποτελούν σχεδόν το 50% των εσωτερικά εκτοπισμένων, συχνά πέφτουν στα χέρια συμμοριών.

«Εκτιμάμε ότι παιδιά αποτελούν το 30 ως 50% των μελών των ένοπλων οργανώσεων. Χρησιμοποιούνται ως πληροφοριοδότες, για να μαγειρεύουν, ως σεξουαλικοί σκλάβοι ή σεξουαλικές σκλάβες, κι επίσης αναγκάζονται να διαπράττουν τα ίδια βίαια εγκλήματα με τη χρήση όπλων», υπογράμμισε η επικεφαλής της UNICEF, η Κάθριν Ράσελ.

Η ιδιότητα του παιδιού δεν προστατεύει απαραιτήτως από την εκδίκηση πολιτοφυλακών που αυτοδικούν: η έκθεση του ΓΓ του ΟΗΕ συμπεριέλαβε αναφορά στην υπόθεση αγοριού 10 ετών, που κατηγορήθηκε πως ήταν πληροφοριοδότης συμμορίας, δολοφονήθηκε και το πτώμα του κάηκε από ομάδα ένοπλων πολιτών τον Ιούλιο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.