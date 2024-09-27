Οι ΗΠΑ κατηγορούν τη Ρωσία πως συζητά προμήθεια όπλων με τους Χούθι της Υεμένης

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ κατηγόρησε αυτή της Ρωσίας πως διαπραγματεύεται παραδόσεις όπλων με το προσκείμενο στο Ιράν κίνημα των ανταρτών Χούθι της Υεμένης, το οποίο έχει θέσει υπό ομηρία θαλάσσια οδό ζωτικής σημασίας για το παγκόσμιο εμπόριο με τις επιθέσεις που εξαπολύει από τον Νοέμβριο εναντίον εμπορικών πλοίων.

Η Μόσχα «κλείνει δικές της συμφωνίες» με τους Χούθι ώστε να επιτρέπεται σε ρωσικά πλοία να διασχίζουν ανεμπόδιστα την Ερυθρά Θάλασσα, διαβεβαίωσε το Γαλλικό Πρακτορείο ο αμερικανός ειδικός επιτετραμμένος για την Υεμένη, ο Τιμ Λέντερκινγκ, ο οποίος εκφράστηκε στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη.

«Έχουμε επιβεβαίωση πως οι Ρώσοι και οι Χούθι κάνουν διάλογο για τρόπους συνεργασίας», συμπεριλαμβανομένων παραδόσεων όπλων, συνέχισε, κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο AFP προχθές Τετάρτη.

«Δεν γνωρίζουμε αν μεταφέρονται όπλα ακόμη κι αυτή τη στιγμή, αλλά έχουμε φθάσει στο σημείο που ηχούμε συναγερμό για να εξασφαλίσουμε πως δεν θα συμβεί αυτό», εξήγησε.

Αν γίνουν πράγματι παραδόσεις όπλων, αυτό θα μπορούσε «να αλλάξει τη σύγκρουση κατά πολύ», εκτίμησε ακόμη ο αμερικανός διπλωμάτης, προειδοποιώντας εναντίον «κλιμάκωσης» που θα ανέτρεπε τις προσπάθειες για να τερματιστεί ο πόλεμος, ο οποίος διαρκεί μια δεκαετία στην Υεμένη.

Η φτωχότερη χώρα της αραβικής χερσονήσου σπαράσσεται από ένοπλη σύρραξη από το 2014, πάντως οι μάχες έχουν σχεδόν σταματήσει τα τελευταία δυο χρόνια, χάρη σε προσπάθειες διεθνών μεσολαβητών.

Ο πόλεμος έχει στοιχίσει τη ζωή σε εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους κι έχει προκαλέσει μια από τις χειρότερες ανθρωπιστικές κρίσεις στον κόσμο, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

«Η ιδέα πως οι Ρώσοι θα μπορούσαν να προμηθεύσουν τους Χούθι με όπλα είναι πολύ ανησυχητική για τις χώρες της περιφέρειας», σημείωσε ο Τιμ Λέντερκινγκ.

Οι Χούθι, που ελέγχουν το μεγαλύτερο μέρος της βόρειας Υεμένης, επιτίθενται από τον Νοέμβριο σε πλοία που κατ’ αυτούς «συνδέονται» με το Ισραήλ και συμμάχους του, ιδίως τις ΗΠΑ και τη Βρετανία, διαβεβαιώνοντας πως τα στοχοποιούν σε ένδειξη «αλληλεγγύης» στους Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας, με φόντο τον πόλεμο του Ισραήλ με το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς.

Οι επιθέσεις τους με drones και πυραύλους έχουν προκαλέσει μεγάλο πρόβλημα σε θαλάσσια περιοχή ζωτικής σημασίας για το παγκόσμιο εμπόριο και ώθησαν την Ουάσιγκτον να συγκροτήσει διεθνή αεροναυτική συμμαχία και κατόπιν να αρχίσει να εξαπολύει βομβαρδισμούς εναντίον θέσεων και όπλων των Χούθι στο υεμενίτικο έδαφος, ενίοτε σε συνεργασία με τη Βρετανία.

Ο αμερικανός ειδικός απεσταλμένος έκανε λόγο για διπλωματικές προσπάθειες σε εξέλιξη, στο περιθώριο της ΓΣ του ΟΗΕ, για να τερματιστούν οι επιθέσεις στην Ερυθρά Θάλασσα.

Ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν συζήτησε κυρίως την κατάσταση στην Υεμένη με τους ομολόγους του των χωρών μελών του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου (ΣΣΚ) όταν συναντήθηκαν προχθές στη Νέα Υόρκη, σημείωσε ο κ. Λέντερκινγκ.

«Η ομάδα μου κι εγώ ο ίδιος συναντηθήκαμε με αντιπροσώπους της Σαουδικής Αραβίας, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, του Ομάν και της (διεθνώς αναγνωρισμένης) κυβέρνησης της Υεμένης αυτή την εβδομάδα», πρόσθεσε.

«Ψάχνουμε τον σωστό συνδυασμό πιέσεων και κινήτρων για να ενθαρρύνουμε τους Χούθι» να σταματήσουν τις επιθέσεις στην Ερυθρά Θάλασσα, πρόσθεσε ο ειδικός επιτετραμμένος, σύμφωνα με τον οποίο η Ουάσιγκτον «δίνει την προτεραιότητα σε διπλωματική λύση».

Ερωτηθείς για τον ρόλο του Ιράν στις συνομιλίες της Ρωσίας και των Χούθι, ο Τιμ Λέντερκινγκ είπε πως η Τεχεράνη «πάντα επιδιώκει να προστατεύει και να ενισχύει τα συμφέροντα των Χούθι», κινήματος που ανήκει στον λεγόμενο «άξονα της αντίστασης», χαλαρής συμμαχίας οργανώσεων προσκείμενων στην Ισλαμική Δημοκρατία στην Εγγύς Ανατολή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

