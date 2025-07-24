Μεγάλη μάχη με την πύρινη λαίλαπα δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην επαρχία Λεμεσού στην Κύπρο. Η φωτιά, η οποία ξεκίνησε από το χωριό Μαλιά, επεκτάθηκε στη Βάσα Κοιλανίου και εν συνεχεία σε άλλα χωριά της περιοχής σε χρόνο ρεκόρ και λόγω των σφοδρών ανέμων, έλαβε ανεξέλεγκτες διαστάσεις, αφήνοντας πίσω κατεστραμμένες περιουσίες και δύο νεκρούς. Κάηκαν κατοικίες και οχήματα, ενώ συνεχείς είναι οι διασώσεις πολιτών.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το πρώτο θύμα εντοπίστηκε γύρω στις εννέα το βράδυ από μέλη της Πολιτικής Άμυνας, στον δρόμο Μοναγρίου – Άλασσας, εντός αυτοκινήτου που είχε καεί ολοσχερώς.

Από τις περαιτέρω εξετάσεις, εντός του οχήματος εντοπίστηκε και δεύτερο απανθρακωμένο πτώμα, ενώ η σκηνή αποκλείστηκε για έρευνες.

Η Αστυνομία προσπαθεί να εξακριβώσει την ταυτότητα των θυμάτων, ενώ όπως προκύπτει, τα δύο πρόσωπα φαίνεται να μην πρόλαβαν να γλιτώσουν από τις φλόγες, με αποτέλεσμα να βρουν τραγικό θάνατο.

Εκκενώσεις κοινοτήτων

Τρομοκρατημένοι οι κάτοικοι εκκενώνουν τα σπίτια τους με οδηγίες της Πολιτικής Άμυνας και εγκαταλείπουν όπως όπως τις πυρόπληκτες περιοχές.

Συνολικά εκκενώθηκαν μέχρι αυτή τη στιγμή 16 Κοινότητες, 3 κατασκηνώσεις και εκδρομικοί χώροι.

Συγκεκριμένα εκκενώθηκαν οι κοινότητες:

Άγιος Αμβρόσιος, Κυβίδες, Σούνι-Ζανατζιά, Άγιος Θεράπων, Ποταμιού, Μαλιά, Βάσα, Βουνί, Κοιλάνι, Λόφου, Καντού, Πέρα Πεδί, Μονάγρι, Σούνι, Τμήμα του Ύψωνα, Ερήμη

Επίσης, οι κατασκηνωτικοί χώροι Πλατρών, Πέρα Πεδίου, Αγίας Μαύρης και άλλοι χώροι στη γύρω περιοχή.

Στις πληγείσες περιοχές στη Λεμεσό, βρέθηκε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης. Σε δηλώσεις του, ο κ. Χριστοδουλίδης υπογράμμισε πως επιχειρούν πάνω από 250 πυροσβέστες και τόνισε ότι «πρώτιστο μέλημα είναι να μην υπάρξει ανθρώπινη απώλεια. Εκεί επικεντρώνονται οι προσπάθειες. Οι καιρικές συνθήκες δεν βοηθούν», είπε και απηύθηνε δημόσια έκκληση σε όλο τον κόσμο να ακολουθεί τις οδηγίες των Αρχών.

Ολονύκτια μάχη με τις φλόγες

Η νύχτα για τις δυνάμεις πυρόσβεσης είναι εξαιρετικά δύσκολη, με την πυρκαγιά να συνεχίζει ανεξέλεγκτη την καταστροφική της πορεία. Στο σημείο επιχειρούν κατά τη διάρκεια της νύχτας 300 πυροσβέστες, 75 οχήματα, καθώς επίσης εθελοντές με υδροφόρες. Τα 14 πτητικά μέσα αποσύρθηκαν με τη δύση του ηλίου, και με το πρώτο φως της ημέρας θα ριχθούν και πάλι στη μάχη με τις φλόγες.

Οι καιρικές συνθήκες καθιστούν το έργο των δυνάμεων πυρόσβεσης πολύ δύσκολο καθώς στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι.

Απεγκλωβίστηκαν 36 κάτοικοι της Λόφου

Ταυτόχρονα, όπως μεταδίδει το CyprusTimes.com, η κυπριακή αστυνομία κατάφερε να απεγκλωβίσει 36 κατοίκους της Λόφου.

Όπως δήλωσε στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων ο κοινοτάρχης Λόφου, Γιάννος Νεοφύτου, παρά το ότι είχαν ενημερωθεί έγκαιρα οι περίπου 230 κάτοικοι της κοινότητας για εκκένωση, αριθμός κατοίκων παρέμεινε στο χωριό, το οποίο περικυκλώθηκε τελικά από τις φλόγες.

Τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης κατέστη δυνατό να μεταβούν σε ασφαλές σημείο, επιβεβαίωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

Κάτοικοι που είχαν συγκεντρωθεί στον χώρο του σχολείου στη Λόφου οδηγούνται με ασφάλεια εκτός του χώρου, μεταφέρονται με λεωφορεία της Αστυνομίας εκτός της περιοχής.



Η εκκένωση πραγματοποιήθηκε με συντονισμένη επιχείρηση της Εθνικής Φρουράς, της ΜΜΑΔ, της Πολιτικής Άμυνας.

Τραυματίες

Επιπλέον, δύο άτομα μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο με εγκαύματα. Ο Σταθμός Πρώτων Βοηθειών στο γήπεδο στις Κυβίδες που είχε στηθεί εκτάκτως, ξηλώθηκε μετά από εκκένωση της περιοχής. Στη διάρκεια της λειτουργίας του αντιμετωπίστηκαν τουλάχιστον 10 περιστατικά κυρίως με αναπνευστική δυσχέρεια και προβλήματα στα μάτια. Ένας εξ αυτών με αναπνευστική δυσχέρεια μεταφέρθηκε στο Γ.Ν. Λεμεσού, μεταδίδει το philenews.com.

Σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας Μιχάλη Δαμιανό, νέο Κέντρο Πρώτων Βοηθειών στήθηκε στην κοινότητα Ερήμης. Γύρω στα 15 άτομα, μέχρι αυτή τη στιγμή χρειάστηκαν περίθαλψη, ενώ ο πρώτος ασθενής που μεταφέρθηκε με σοβαρά εγκαύματα στο νοσοκομείο της Λεμεσού έτυχε της απαραίτητης περίθαλψης και η κατάσταση του κρίνεται ως σοβαρή, αλλά εκτός κινδύνου.

Η ορεινή Λεμεσός παραδίδεται στις φλόγες. Περισσότερα από 20 χωριά καίγονται. Ανθρώπινες ζωές χάνονται, ζώα πεθαίνουν, άνθρωποι χάνουν τις περιουσίες τους. Η κατάσταση είναι δραματική. Χρειαζόμαστε άμεση κινητοποίηση, και βοήθεια. Η Λεμεσός φλέγεται.

Η πυροσβεστική προχώρησε σε πολλές προληπτικές εκκενώσεις, πολλές διασώσεις από κοινότητες, και οικίες όπου κυρίως υπήρχαν ηλικιωμένα άτομα και δεν μπορούσαν να διαφύγουν.

Τον απόλυτο εφιάλτη βίωσαν δεκάδες παιδιά που βρίσκονταν σε καλοκαιρινή κατασκήνωση στην περιοχή των Κάτω Πλατρών και επιχείρησαν να διαφύγουν από την πύρινη λαίλαπα που μαίνεται στην ορεινή Λεμεσό. Σύμφωνα με μαρτυρίες γονέων στον Alpha Κύπρου, τα παιδιά επιβιβάστηκαν σε τρία λεωφορεία με κατεύθυνση τη Λεμεσό τα οποία περικυκλώθηκαν από τις αδηφάγες φλόγες.

Pray for 🇨🇾 Cyprus.

The video shows the ongoing fire in Lofou village

Περίπου 70 άτομα που μεταφέρθηκαν από τις πληγείσες κοινότητες, φιλοξενούνται σε προσωρινούς χώρους της Πολιτικής Άμυνας, ανέφερε στο ΚΥΠΕ ο Εκπρόσωπος Τύπου της δύναμης, Παναγιώτης Λιασίδης.

Σύμφωνα με τον κ. Λιασίδη, έχουν δημιουργηθεί προσωρινοί χώροι φιλοξενίας στην Τριμίκλινη, στην Πάχνα και στα Πολεμίδια, με αυτόν των Πολεμιδιών να μη φιλοξενεί προς το παρόν κόσμο.

Συμπλήρωσε ότι μόλις γίνει επανεκτίμηση το πρωί της Πέμπτης θα διαφανεί πόσοι μπορούν να επιστρέψουν στα σπίτια τους, ενώ για όσων τα σπίτια έχουν υποστεί ζημιές ή έχουν καταστραφεί είπε ότι θα βρεθούν κάποιες άλλες λύσεις.

Δραματική η κατάσταση στη Σιλίκου – Κάηκαν σπίτια

Τρία σπίτια έχουν παραδοθεί στις φλόγες στη Σιλίκου, με τις προσπάθειες να επικεντρώνονται πλέον στη διάσωση των υπολοίπων. Μόλις δύο πυροσβεστικά οχήματα επιχειρούν στο σημείο, ενώ οι κάτοικοι δίνουν μόνοι τους μάχη με τις φλόγες.

«Πολεμάμε μόνοι μας», δηλώνει ο κοινοτάρχης της Σιλίκου, κάνοντας λόγο για μια δραματική κατάσταση. Οι κάτοικοι έχουν συγκεντρωθεί στην πλατεία του χωριού, ενώ οι ηλικιωμένοι έχουν ήδη απομακρυνθεί από την κοινότητα για λόγους ασφαλείας.

Κάηκαν σπίτια και ξενοδοχειακή μονάδα στη Βάσα Κοιλανίου

Υπό ατμό βρίσκονται οι κάτοικοι της κοινότητας Βάσας Κοιλανίου, οι οποίοι ρίχθηκαν στη μάχη με τις φλόγες, που σύμφωνα με τον Κοινοτάρχη, Μιχάλη Μοσφίλη, κινούνται με απειλητική ταχύτητα και έχουν ήδη προξενήσει ανυπολόγιστες ζημιές σε περιουσίες. Ο κοινοτάρχης της Βάσας Κοιλανίου ανέφερε πως έχουν ήδη καεί αρκετά σπίτια, προς το παρόν άγνωστος ο αριθμός, ενώ κάηκε και μια ξενοδοχειακή μονάδα. Επίσης, είπε ότι «έχει κοπεί το ρεύμα και το νερό», για να προσθέσει πως οι κάτοικοι μάχονται με τις φλόγες «μόνοι τους».

Δείτε την έκταση της φωτιάς, από δορυφόρο της NASA

