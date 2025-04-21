Ο επικεφαλής των ισραηλινών υπηρεσιών εσωτερικής ασφαλείας, της Σιν Μπετ, που παύθηκε από τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, κατηγορεί τον πρωθυπουργό του Ισραήλ ότι απαίτησε από εκείνον προσωπική πίστη σε γραπτή του ένορκη κατάθεση στο Ανώτατο Δικαστήριο του Ισραήλ.

Είναι το τελευταίο επεισόδιο της πολιτικοδικαστικής αντιπαράθεσης ανάμεσα στον Νετανιάχου και τον Ρόνεν Μπαρ, η απομάκρυνση του οποίου προκάλεσε οργή σε μεγάλο μέρος της ισραηλινής κοινής γνώμης και μαζικές διαδηλώσεις.

Την απόφαση του Μπενιαμίν Νετανιάχου καταγγέλλει η ισραηλινή αντιπολίτευση, που βλέπει στην κίνηση του ισραηλινού πρωθυπουργού μία ακόμη αυταρχική παρέκβαση της ισραηλινής εξουσίας, και αμφισβητείται από τη γενική εισαγγελέα του κράτους.

Το Ανώτατο Δικαστήριο του Ισραήλ ζήτησε στις 8 Απριλίου από την κυβέρνηση και τη γενική εισαγγελέα να καταλήξουν σε συμβιβαστική λύση σχετικά με την απόλυση του Ρόνεν Μπαρ μετά το εβραϊκό Πάσχα, που μόλις τελείωσε.

Σύμφωνα με τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, είναι πιθανόν ότι ο Ρόνεν Μπαρ θα παραιτηθεί σύντομα βάζοντας τέλος στην αντιπαράθεση.

Στην ένορκη κατάθεσή του ο Ρόνεν Μπαρ κατηγορεί τον Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι του ζήτησε να επιδείξει πίστη προς το πρόσωπό του.

«Ήταν σαφές» ότι σε περίπτωση συνταγματική κρίσης θα έπρεπε να υπακούω στον κ. Νετανιάχου και όχι στο Ανώτατο Δικαστήριο, γράφει ο Ρόνεν Μπαρ στο έγγραφο που δόθηκε στη δημοσιότητα από τη γενική εισαγγελέα.

Στην κατάθεσή του, ο επικεφαλής της Σιν Μπετ απορρίπτει κατηγορηματικά τις κατηγορίες του Νετανιάχου και του περιβάλλοντός του σύμφωνα με τις οποίες η υπηρεσία του δεν ειδοποίησε εγκαίρως τον πρωθυπουργό και τις άλλες ισραηλινές υπηρεσίες ασφαλείας για την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023.

Σύμφωνα με τη Σιν Μπετ, εκείνη την ημέρα, όλες οι ισραηλινές υπηρεσίες ασφαλείας έλαβαν σήμα «για ασυνήθεις προετοιμασίες και την πιθανότητα επιθετικών προθέσεων εκ μέρους της Χαμάς».

Ο Ρόνεν Μπαρ εξηγεί πώς πήγε στην έδρα της Σιν Μπετ στις 04.30, δηλαδή δύο ώρες πριν από την επίθεση της Χαμάς στο ισραηλινό έδαφος και έδωσε οδηγίες να ενημερωθεί ο στρατιωτικός γραμματέας του πρωθυπουργού για τα γεγονότα.

«Με οδύνη επιμένω στο γεγονός ότι κανείς δεν είχε προβλέψει ότι θα πραγματοποιηθεί τέτοια επίθεση και το βέβαιο είναι όχι εκείνο το πρωί», γράφει ο Ρόνεν Μπαρ.

«Εκείνη τη νύκτα δεν αποκρύφτηκε τίποτε από τον μηχανισμό ασφαλείας και από τον πρωθυπουργό», προσθέτει.

Ο Ρόνεν Μπαρ δηλώνει επίσης ότι ο Νετανιάχου του είχε πει «περισσότερο από μία φορά» ότι περίμενε ότι οι υπηρεσίες του θα ενεργήσουν κατά των ισραηλινών πολιτών που συμμετέχουν σε διαδηλώσεις κατά της κυβέρνησης, «με ιδιαίτερη έμφαση στην παρακολούθηση των χρηματοδοτών των εκδηλώσεων διαμαρτυρίας».

Επιβεβαιώνει επίσης στις πληροφορίες που έχουν δημοσιευθεί στα μέσα ενημέρωσης σύμφωνα με τις οποίες ο Νετανιάχου επεδίωξε να εξασφαλίσει την υπογραφή του για να καθυστερήσει η κατάθεσή του ως υπόδικου πρωθυπουργού στη δίκη του για διαφθορά.

Στις 8 Απριλίου, το Ανώτατο Δικαστήριο επιβεβαίωσε την αρχική του απόφαση να αναιρεθεί η απόλυση του επικεφαλής της Σιν Μπετ μετά την εξέταση πέντε προσφυγών που είχαν κατατεθεί σε αυτό.

Ο Ρόνεν Μπαρ «θα συνεχίσει να ασκεί τα καθήκοντά του μέχρι νεότερης απόφασης», αποφάσισε το Δικαστήριο δίνοντας την άδεια στην κυβέρνηση να εξετάσει υποψήφιους για τη διαδοχή του, αλλά απαγορεύοντας οποιαδήποτε ανακοίνωση διορισμού.

Η απάντηση του γραφείου του Νετανιάχου

Το γραφείο του Μπενιαμίν Νετανιάχου χαρακτηρίζει «ψευδείς» τις δηλώσεις του επικεφαλής του Σιν Μπετ, οι οποίες κατατέθηκαν ενόρκως στο Ανώτατο Δικαστήριο του Ισραήλ και στις οποίες ο Ρόνεν Μπαρ κατηγορεί τον ισραηλινό πρωθυπουργό ότι απαίτησε από τον ίδιο προσωπική πίστη.

«Ο Ρόνεν Μπαρ παρουσίασε ψευδείς δηλώσεις στην κατάθεσή του στο Ανώτατο Δικαστήριο, οι οποίες θα διαψευσθούν αναλυτικά προσεχώς», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το πρωθυπουργικό γραφείο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

