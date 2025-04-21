Ο Τούρκος ΥΠΟΙΚ θα συναντηθεί με οίκους αξιολόγησης και επενδυτές στις ΗΠΑ

Ο Τούρκος υπουργός Οικονομικών Μεχμέτ Σιμσέκ δήλωσε ότι θα συναντηθεί με οίκους αξιολόγησης και επενδυτές κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στις Ηνωμένες Πολιτείες αυτή την εβδομάδα, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

«Θα βρίσκομαι στις ΗΠΑ αυτή την εβδομάδα για τις συνεδριάσεις του ΔΝΤ, της Παγκόσμιας Τράπεζας και της G20. Θα συναντηθούμε με τους οίκους αξιολόγησης στη Νέα Υόρκη στις αρχές της εβδομάδας και στη συνέχεια με επενδυτές που εδρεύουν στην Αμερική», δήλωσε ο Σιμσέκ στους δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια επίσκεψης που πραγματοποίησε το Σαββατοκύριακο στην επαρχία Giresun.

Ο Σιμσέκ δήλωσε ότι θα συμμετέχει σε περίπου 15 διμερείς συναντήσεις ή συναντήσεις που θα διοργανώνονται από επενδυτικές τράπεζες κάθε μέρα στις Ηνωμένες Πολιτείες και θα μεταφέρει το μήνυμα ότι το οικονομικό πρόγραμμα της Τουρκίας δεν θα αλλάξει.

«Σε όλες αυτές τις συναντήσεις, θα πούμε ότι δεν υπάρχει καμία αλλαγή στο πρόγραμμα, ότι υπάρχει πολύ ισχυρή πολιτική βούληση πίσω από το πρόγραμμα», δήλωσε ο Σιμσέκ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.