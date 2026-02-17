«Ένα πιο ευρωπαϊκό ΝΑΤΟ» στο επίκεντρο της τηλεφωνικής επικοινωνίας Στάρμερ-Κάρνεϊ

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ συνομίλησε με τον Καναδό πρωθυπουργό Μαρκ Κάρνεϊ τη Δευτέρα, δήλωσε εκπρόσωπος της Ντάουνινγκ Στριτ.

«Στο πλαίσιο της βαθιάς σχέσης ασφάλειας και άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου και του Καναδά, συμφώνησαν για τη σημασία ενός πιο ευρωπαϊκού ΝΑΤΟ και την ανάγκη αύξησης των αμυντικών δαπανών», δήλωσε ο εκπρόσωπος.

