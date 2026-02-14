Η Ευρώπη πρέπει να έτοιμη να πολεμήσει, αν χρειαστεί, τόνισε ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ, στη Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου, τονίζοντας την ανάγκη να αναλάβει η ήπειρος την κύρια ευθύνη για την άμυνά της.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός σημείωσε ότι η Ευρώπη δεν επιδιώκει συγκρούσεις και στόχος της είναι μια ειρήνη με διάρκεια, ωστόσο πρόσθεσε πως θα πρέπει να είναι έτοιμη για ένα τέτοιο ενδεχόμενο καθώς η Ρωσία έχει δείξει ότι επιδιώκει την επιθετικότητα με τον συνεχιζόμενο πόλεμο στην Ουκρανία.

«Ξανά και ξανά, οι ηγέτες κοιτούσαν αλλού, εξοπλιζόμενοι εκ νέου μόνο όταν η καταστροφή ήταν προ των πυλών. Αυτή τη φορά πρέπει να είναι διαφορετικά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός χαρακτήρισε την Ευρώπη «κοιμώμενο γίγαντα» όσον αφορά την άμυνά της και κάλεσε τα ευρωπαϊκά μέλη του ΝΑΤΟ να συνεργαστούν απέναντι στη ρωσική επιθετικότητα.

«Πρέπει να προχωρήσουμε μαζί για να δημιουργήσουμε ένα πιο ευρωπαϊκό ΝΑΤΟ. Όπως το βλέπω, η Ευρώπη είναι ένας κοιμώμενος γίγαντας», ανέφερε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε: «Οι οικονομίες μας υπερβαίνουν κατά πολύ εκείνη της Ρωσίας - πάνω από δέκα φορές. Διαθέτουμε τεράστιες αμυντικές δυνατότητες, κι όμως πολύ συχνά το συνολικό αποτέλεσμα είναι υποδεέστερο από το άθροισμα των επιμέρους δυνατοτήτων» μας.

«Ο κατακερματισμένος βιομηχανικός σχεδιασμός και οι διαδικασίες προμηθειών έχουν οδηγήσει σε κενά σε ορισμένους τομείς και σε τεράστιες επικαλύψεις σε άλλους», ανέφερε ο Στάρμερ.

Παράλληλα τόνισε πως, παρότι οι ΗΠΑ παραμένουν αναντικατάστατος σύμμαχος, η αμερικανική στρατηγική εθνικής ασφάλειας καταδεικνύει ότι η Ευρώπη πρέπει να αναλάβει την κύρια ευθύνη για τη δική της άμυνα. «Αυτό είναι το νέο δεδομένο», τόνισε.

Ο Στάρμερ υπογράμμισε ότι η Ευρώπη πρέπει να είναι έτοιμη να οικοδομήσει «σκληρή ισχύ» και να είναι έτοιμη να πολεμήσει, αν χρειαστεί. «Αυτό είναι το νόμισμα της εποχής. Πρέπει να μπορούμε να αποτρέπουμε την επιθετικότητα και, ναι, αν χρειαστεί, πρέπει να είμαστε έτοιμοι να πολεμήσουμε - να κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να προστατεύσουμε τους ανθρώπους μας, τις αξίες μας και τον τρόπο ζωής μας», τόνισε.



Πηγή: skai.gr

