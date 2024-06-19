Τον οδικό χάρτη των αλλαγών και βελτιώσεων σε κράτος και αγορά ανοίγει ο Μητσοτάκης

Της Πηνελόπης Γκάλιου

Αποτελεσματικό κράτος και καταπολέμηση της ακρίβειας αναμφισβήτητα είναι δύο από τους σημαντικότερους διακηρυγμένους στόχους της κυβέρνησης και του νέου κυβερνητικού επιτελείου "μάχης" που προέκυψε από τον ανασχηματισμό της περασμένης εβδομάδας.

Στο ίδιο ζύγι δε, από την άλλη πλευρά τοποθετείται η αποφασιστικότητα και η ταχύτητα που πρέπει να επιδείξουν όλοι, προκειμένου οι στόχοι αυτοί να επιτευχθούν με άμεσο αντίκτυπο στην καθημερινότητα του πολίτη.

Με αυτές τις συντεταγμένες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επιστρέφοντας από τις Βρυξέλλες, προχωρά στην υλοποίηση των δεσμεύσεών του και παραινέσεων του προς τους υπουργούς, γνωρίζοντας πολύ καλά ο ίδιος και το επιτελείο του, ότι δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο.

Παρότι, η κατάσταση που επικρατεί στην κεντροαριστερά και στους κόλπους της αντιπολίτευσης θα μπορούσε να λειτουργήσει ανασταλτικά για την κυβέρνηση που φαίνεται να βγαίνει λιγότερη πληγωμένη από τις πρόσφατες ευρωεκλογές, σε σχέση με τον ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, ωστόσο, το μήνυμα που έλαβε από την κάλπη δεν επιτρέπει εφησυχασμό και αδράνεια.

Σε αυτό το πλαίσιο ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανοίγει τον φάκελο των υπουργείων, αρχής γενομένης από το υπουργείο Εσωτερικών, με την ηγεσία του οποίου είχε χθες το απόγευμα προγραμματισμένη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου. Κίνηση που αποτελεί χαρακτηριστική ένδειξη των άμεσων δράσεων που απαιτούνται για την ενδυνάμωση και στελέχωση νευραλγικών τομέων του δημοσίου.

"Δε λειτουργεί το ΑΣΕΠ. Λυπάμαι που το λέω έτσι ξερά. Οι ρυθμοί του είναι απογοητευτικοί. Δεν γίνεται να περιμένουμε τόσο χρόνο για να πάνε να διοριστούν οι νοσηλευτές στα νοσοκομεία μας, πρέπει κάτι να κάνουμε. Είναι πρώτη προτεραιότητα για εμένα αυτό το ζήτημα. Με τον έναν ή τον άλλον τρόπο πρέπει να το αντιμετωπίσω. Διότι είναι άλλο να λέμε προσλάβαμε και άλλο να λέμε στα χαρτιά. Και άλλο να λέμε ότι έκατσαν και δουλεύουν. Μιλάμε για 3.000 νοσηλευτές, δεν είναι μικρό το νούμερο", είχε πει σε πρόσφατη τηλεοπτική του συνέντευξη ο πρωθυπουργός, δείχνοντας τις προθέσεις του για την επιτάχυνση των προσλήψεων, ειδικά σε κρίσιμους τομείς όπως είναι ο χώρος της υγείας που έχει άμεσο αντίκτυπο στην εξυπηρέτηση των πολιτών.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, ο Υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος και η Υφυπουργός Εσωτερικών Παρασκευή Χαραλαμπογιάννη παρουσίασαν προτάσεις για την απλοποίηση των διαδικασιών που προβλέπονται για τις νέες αιτήσεις που εξετάζονται από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ).

Συζητήθηκε η ψηφιοποίηση των διαδικασιών που ακολουθούνται σήμερα, με σκοπό τον ταχύτερο έλεγχο των αιτήσεων μέσω της άντλησης δεδομένων από υπηρεσίες όπως το Ptyxia.gov.gr και το Taxisnet. Με τον τρόπο αυτόν, τα πιστοποιημένα προσόντα των υποψηφίων θα επικαιροποιούνται άμεσα, περιορίζοντας έτσι τους ελέγχους που γίνονται από το ΑΣΕΠ και συμβάλλοντας στη μείωση του χρόνου εξέτασης των αιτήσεων. Επιπλέον, συζητήθηκε η ανάπτυξη της διαλειτουργικότητας του ΑΣΕΠ με κρατικούς φορείς που εμπλέκονται στις διαδικασίες πρόσληψης στον δημόσιο τομέα, ώστε να αντιμετωπιστούν περιττά γραφειοκρατικά εμπόδια που σήμερα καθυστερούν την πλήρωση θέσεων και να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο το κύρος του ΑΣΕΠ.

Παράλληλα, σήμερα το πρωί στις 10 π.μ ο πρωθυπουργός θα επισκεφτεί το υπουργείο Ανάπτυξης, εκπέμποντας τη σταθερή βούληση της κυβέρνησης να αναπροσαρμόσει και να ενδυναμώσει πολιτικές και στρατηγικές έναντι του μεγαλύτερου προβλήματος που αντιμετωπίζουν οι πολίτες, την ακρίβεια.

"Η ανάπτυξη είναι προϋπόθεση συλλογικής ευημερίας αλλά και κοινωνικής συνοχής" είχε δηλώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την τελευταία του επίσκεψη στο συγκεκριμένο υπουργείο και με αυτή την οπτική, έχει ζητηθεί από τους εμπλεκόμενους υπουργούς να επικαιροποιήσουν τα μέτρα και τις πολιτικές που εφαρμόζονται και να ενισχυθούν με νέα, εφόσον χρειαστεί για την καταπολέμηση της ακρίβειας.

Την ίδια ώρα, Μέγαρο Μαξίμου και Πειραιώς έχουν στραμμένο το βλέμμα τους και στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της ΝΔ η οποία είναι προγραμματισμένη για την επόμενη Τετάρτη, προκειμένου να γίνει και εκεί η αποτίμηση τους εκλογικού αποτελέσματος και να εκτονωθούν οι "φωνές ανησυχίας" που διατυπώνονται από μερίδα βουλευτών σχετικά με το μήνυμα της κάλπης και τον πολιτικό προσανατολισμό του κυβερνώντος κόμματος. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, πάντως, ο Κυριάκος Μητσοτάκης φέρεται αποφασισμένος να υπερασπιστεί την πολιτική διεύρυνσης που ακολούθησε όλο το προηγούμενο διάστημα, χωρίς να καταλυθούν οι αρχές και οι αξίες της γαλάζιας παράταξης. Εξάλλου σύμφωνα με τον πρωθυπουργός, ο πολιτικός χάρτης που έχει χαράξει δεν έχει "υποκριτικές στροφές προς τα δεξιά, προς τα αριστερά ή προς το κέντρο, αλλά κατεύθυνση μόνο μπροστά".

