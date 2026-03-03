Τη θέση του ότι είναι «πολύ αργά» για ειρηνευτικές συνομιλίες διαμηνύει ο Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) σε ανάρτησή του στο Truth Social. Ο Αμερικανός πρόεδρος δείχνει αδιάλλακτος πλέον, μετά την εξόντωση της ανώτατης ιρανικής ηγεσίας, μεταξύ αυτών και του ανώτατου ηγέτη Αγιατολάχ αλί Χαμενεΐ.
«Η αεράμυνά τους, η Πολεμική Αεροπορία, το Ναυτικό και η Ηγεσία τους χάθηκαν. Θέλουν να μιλήσουν. Είπα "Πολύ αργά!"» αναφέρει χαρακτηριστικά ο πρόεδρος των ΗΠΑ στο μήνυμά του.
O Τραμπ αναδημοσιεύει άρθρο της Washington Post με τίτλο: «Είμαστε μάρτυρες της γέννησης του δόγματος Τραμπ».
Στο μεταξύ, η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία χτύπησε έναν «ανώτερο διοικητή του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος» στην Τεχεράνη πριν από λίγο, ανακοίνωσαν οι IDF.
Ο ισραηλινός στρατός αναφέρει ότι θα δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την επίθεση στην πρωτεύουσα του Ιράν.
