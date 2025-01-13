Νιγηρία: Τουλάχιστον 40 χωρικοί σκοτώθηκαν σε επίθεση τζιχαντιστών

Τουλάχιστον 40 χωρικοί σκοτώθηκαν χθες Κυριακή κατά την επίθεση ενόπλων στην κοινότητα Ντουμπά, στην πολιτεία Μπόρνο της βορειοανατολικής Νιγηρίας, με τις αρχές να αποδίδουν τη σφαγή σε τζιχαντιστές. Ειδικότερα, οι αρχές θεωρούν ότι οι δράστες είναι μαχητές της Μπόκο Χαράμ ή της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος στη Δυτική Αφρική (σ.σ. η οποία προήλθε από τη διάσπαση της πρώτης).

Ο Μπαμπάγκανα Ζούλουμ, κυβερνήτης της πολιτείας Μπόρνο, καταδίκασε την επίθεση και κάλεσε τον στρατό να λάβει αποφασιστικά μέτρα εναντίον των δραστών. Παράλληλα, απηύθυνε έκκληση στους αγρότες και τους ψαράδες της περιοχής να μη μετακινούνται εκτός των διαδρόμων ασφαλείας που έχουν οριοθετήσει οι ένοπλες δυνάμεις.

Η πολιτεία Μπόρνο είναι από το 2009 θέατρο τζιχαντιστικής εξέγερσης που έχει στοιχίσει τη ζωή σε δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους κι έχει εκτοπίσει εκατομμύρια άλλους. Μολονότι ο νιγηριανός στρατός έχει διαβεβαιώσει επανειλημμένα πως οι τζιχαντιστές συνετρίβησαν, οι επιθέσεις εναντίον των δυνάμεων ασφαλείας, καθώς και αμάχων, συνεχίζονται.

Σε ενέδρα εναντίον στρατιωτικής περιπόλου την προηγούμενη εβδομάδα, σκοτώθηκαν 34 τζιχαντιστές και έξι στρατιώτες.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

