Οι πωλήσεις ελβετικών ρολογιών έχουν κλονιστεί από τότε που ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, άσκησε πίεση στις επιχειρήσεις πολυτελείας με την απειλή υψηλών δασμών, μειώνοντας το ενδιαφέρον των τουριστών που συρρέουν στη χώρα, μεταξύ άλλων και για να ψωνίσουν ρολόγια.

Το Reuters μίλησε με περισσότερους από δώδεκα εργαζόμενους του κλάδου στον κόμβο πώλησης ρολογιών στη Λουκέρνη, μεταξύ των οποίων διευθυντές καταστημάτων και πωλητές, οι οποίοι δήλωσαν ότι η αβεβαιότητα για τους δασμούς έχει επιβαρύνει έναν κλάδο που εξήγαγε ρολόγια αξίας 26 δισεκατομμυρίων ελβετικών φράγκων (32,79 δισεκατομμυρίων δολαρίων) το 2024.

Ο κλάδος αντιμετωπίζει ήδη την αδύναμη κινεζική ζήτηση, ενώ στην Ελβετία, ένα φράγκο υπερτιμημένο από την εμπορική αβεβαιότητα, έχει κάνει τα ρολόγια πιο ακριβά για τους ξένους τουρίστες.

Η Ελβετία, η οποία στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στο εμπόριο, έμεινε άναυδη όταν ο Τραμπ δήλωσε τον Απρίλιο ότι θα πλήξει τη χώρα με δασμό 31%, πολύ πάνω από τον συντελεστή που προτάθηκε για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Αυτό προφανώς έβαλε πραγματικά φρένο στον κλάδο», δήλωσε ο Ken May, διευθυντής σε κατάστημα της Hublot.

Στη συνέχεια ο Τραμπ ανέστειλε τους δασμούς για 90 ημέρες, διατηρώντας έναν δασμό 10%, και αργότερα παρέτεινε την προθεσμία του μέχρι την 1η Αυγούστου. Αυτό προκάλεσε μια βιασύνη από τους ωρολογοποιούς να μεταφέρουν τα προϊόντα τους στις ΗΠΑ πριν από τους δασμούς.

Στα χαμηλά της πανδημίας οι πωλήσεις

Ο κλάδος βρίσκεται κοντά στο να καταγράψει τον χαμηλότερο όγκο εξαγωγών ρολογιών χειρός από την πανδημία του 2020, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ομοσπονδίας της Ελβετικής Βιομηχανίας Ρολόγων (FH).

«Πρέπει να κοιτάξουμε άλλες αγορές», δήλωσε ο Yves Bugmann, πρόεδρος της FH. «Πρέπει να αναζητήσουμε άλλες ευκαιρίες».

Οι εξαγωγές ελβετικών ρολογιών μειώθηκαν κατά σχεδόν 5% την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου σε ετήσια βάση, αν και αυξήθηκαν οριακά σε όρους αξίας.

Αυτό το καλοκαίρι, υπάρχουν αισθητά λιγότεροι τουρίστες που κατακλύζουν τον κεντρικό δρόμο πώλησης ρολογιών της Λουκέρνης. Αυτοί που έρχονται είναι πιο προσεκτικοί με τα χρήματα που ξοδεύουν, δήλωσαν οι πωλητές.

Χιλιάδες ρολόγια «γυαλίζουν» στους υποψήφιους αγοραστές στην Grendelstrasse της Λουκέρνης, η οποία διαθέτει καταστήματα από Rolex έως Patek Philippe. Τα ρολόγια σε αυτά τα καταστήματα, κοστίζουν συνήθως από μερικές εκατοντάδες φράγκα έως περισσότερα από 500.000 φράγκα.

Στο Patek Philippe, οι πελάτες παίρνουν ένα ασανσέρ για να φτάσουν σε μια μπουτίκ στον επάνω όροφο. Εδώ, ένας ωρολογοποιός που φοράει λευκή ποδιά εργαστηρίου επιδεικνύει στους πελάτες εξατομικευμένα ρολόγια σε δίσκο.

«Όλα κινούνται λίγο πιο αργά από πέρυσι», δήλωσε ο Michael Haas, διευθυντής μπουτίκ ενός καταστήματος Breitling στη Λουκέρνη. «Είμαστε μια επιχείρηση πολυτελείας, και κατά κανόνα όταν τα πράγματα δυσκολεύουν οι άνθρωποι προτιμούν να αποταμιεύουν παρά να ξοδεύουν», τόνισε.

