Ένας Έλληνας βρίσκεται ανάμεσα στους επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου στο οποίο έχουν πεθάνει τρεις άνθρωποι από χανταϊό.

Δύο περιστατικά χανταϊού έχουν επιβεβαιωθεί και ένας Βρετανός υπήκοος νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση σε κρουαζιερόπλοιο στον Ατλαντικό Ωκεανό.

Η εταιρεία που διαχειρίζεται το πλοίο MV Hondius, η Oceanwide Expeditions, δήλωσε ότι ένα ζευγάρι Ολλανδών, καθώς και ένας Γερμανός υπήκοος, έχουν αποβιώσει.

Ο χανταϊός χει επιβεβαιωθεί στην περίπτωση του 69χρονου Βρετανού υπηκόου, ο οποίος νοσηλεύεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας σε νοσοκομείο της Νότιας Αφρικής, και εντοπίστηκε επίσης στη γυναίκα από την Ολλανδία που πέθανε, σημειώνει το BBC. Τα αίτια θανάτου του τρίτου νεκρού διερευνώνται.

Ο χανταϊός μεταδίδεται συνήθως από τρωκτικά μέσω των περιττωμάτων, του σάλιου ή των ούρων τους και μπορεί να προκαλέσει σοβαρή αναπνευστική νόσο.

Σπάνια μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο.

Εκτός από τον Βρετανό υπήκοο που έχει επιβεβαιωθεί ότι νοσεί από χανταϊό, ένας Βρετανός μέλος του πληρώματος συγκαταλέγεται μεταξύ ακόμη πέντε ύποπτων περιστατικών που συνδέονται με το πλοίο και διερευνώνται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ).

Το πλοίο MV Hondius βρίσκεται αυτή τη στιγμή ανοιχτά των ακτών του Πράσινου Ακρωτηρίου και έχει 149 άτομα επί του σκάφους από 23 χώρες.

Η πλοιοκτήτρια Oceanwide Expeditions συνεργάζεται στενά με τοπικές και διεθνείς αρχές, συμπεριλαμβανομένων του ΠΟΥ, του RIVM, των αρμόδιων πρεσβειών και του υπουργείου Εξωτερικών της Ολλανδίας, αναφέρει η εταιρεία σε ανακοίνωσή της. Παράλληλα, γίνονται προετοιμασίες για πιθανό επαναπατρισμό και τα επόμενα βήματα. Εξετάζεται η επιλογή συνέχισης του ταξιδιού προς το Λας Πάλμας ή την Τενερίφη ως σημεία αποβίβασης, όπου θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν περαιτέρω ιατρικοί έλεγχοι και διαχείριση των περιστατικών.

Αυστηρά προληπτικά μέτρα βρίσκονται σε εφαρμογή στο πλοίο, συμπεριλαμβανομένων μέτρων απομόνωσης, πρωτοκόλλων υγιεινής και ιατρικής παρακολούθησης. Όλοι οι επιβάτες έχουν ενημερωθεί και λαμβάνουν ιατρική υποστήριξη.

Πηγή: skai.gr

