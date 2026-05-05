Τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι έξι ιρανικά ταχύπλοα σκάφη που έγιναν στόχος του αμερικανικού στρατού τη Δευτέρα στο Στενό του Ορμούζ δεν ήταν ταχύπλοα που συνδέονται με το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC), αλλά πολιτικά σκάφη που μετέφεραν εμπορεύματα και επιβάτες, και ότι πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν στην επίθεση.

Ένας στρατιωτικός αξιωματούχος δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim ότι οι ιρανικές αρχές διεξήγαγαν έρευνα μετά τις αμερικανικές αναφορές και διαπιστώθηκε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις «επιτέθηκαν και πυροβόλησαν δύο μικρά φορτηγά σκάφη που μετέφεραν πολίτες που κινούνταν από το Χασάμπ στις ακτές του Ομάν προς τις ιρανικές ακτές».

«Αυτή η βιαστική και αδέξια συμπεριφορά του εχθρού πηγάζει από τον υπερβολικό φόβο και τον εφιάλτη του αμερικανικού στρατού σχετικά με τις επιχειρήσεις με ταχύπλοα του IRGC», ανέφερε το Tasnim, επικαλούμενο τον στρατιωτικό αξιωματούχο.

CENTCOM: Sea Hawk και Apache «χρησιμοποιήθηκαν για την εξουδετέρωση ιρανικών μικρών σκαφών»

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM), η οποία ηγείται των αμερικανικών επιχειρήσεων στην περιοχή, δήλωσε νωρίτερα χθες ότι τα επιθετικά ελικόπτερα Sea Hawk και Apache «χρησιμοποιήθηκαν για την εξουδετέρωση ιρανικών μικρών σκαφών που απειλούσαν την εμπορική ναυτιλία» μετά την αναφορά της στόχευσης έξι ιρανικών ταχέων σκαφών τη Δευτέρα.

U.S. Navy MH-60 Sea Hawk helicopters are supporting Project Freedom in and near the Strait of Hormuz. Earlier today, Sea Hawk and U.S. Army AH-64 Apache helicopters were used to eliminate Iranian small boats threatening commercial shipping. pic.twitter.com/pt9eTWkhxZ — U.S. Central Command (@CENTCOM) May 4, 2026

Η Ουάσινγκτον δήλωσε ότι τα σκάφη καταστράφηκαν κατά την προσπάθεια παρέμβασης στην εμπορική ναυτιλία εν μέσω επιχειρήσεων των ΗΠΑ για το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ.

Η CENTCOM δήλωσε επίσης ότι περισσότερα από 100 αεροσκάφη – τόσο χερσαία όσο και σε δύο αμερικανικά αεροπλανοφόρα στην περιοχή του Κόλπου – συμμετέχουν τώρα στην «Επιχείρηση Ελευθερία» για το άνοιγμα του στενού και τη συνοδεία πλοίων μέσω της πλωτής οδού.

Τραμπ: «Καταρρίψαμε επτά μικρά σκάφη»

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξάλλου, ισχυρίστηκε ότι οι ΗΠΑ κατέρριψαν μια σειρά από «μικρά σκάφη» στο Στενό του Ορμούζ τη Δευτέρα.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έγραψε στο Truth Social: «Καταρρίψαμε επτά μικρά σκάφη ή, όπως τους αρέσει να τα αποκαλούν, "γρήγορα" σκάφη».«Είναι ό,τι τους έχει απομείνει».

Δείτε όλες τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή ΕΔΩ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.