Μερτς: Το Ιράν πρέπει «να σταματήσει να κρατάει ομήρους την περιοχή και τον κόσμο»

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς κάλεσε την Τεχεράνη να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, μετά τις αναφερόμενες επιθέσεις του Ιράν στα ΗΑΕ.

«Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έγιναν για άλλη μια φορά στόχος ιρανικών επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους. Καταδικάζουμε έντονα αυτές τις επιθέσεις. Η αλληλεγγύη μας είναι με τον λαό των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και τους εταίρους μας στην περιοχή», δήλωσε.

Ο Μερτς κάλεσε το Ιράν να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, προσθέτοντας ότι πρέπει «να σταματήσει να κρατάει ομήρους την περιοχή και τον κόσμο».

«Ο αποκλεισμός του Στενού του Ορμούζ πρέπει να τερματιστεί. Η Τεχεράνη δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Δεν πρέπει να υπάρξουν περαιτέρω απειλές ή επιθέσεις εναντίον των εταίρων μας», είπε.

The United Arab Emirates has once again been the target of Iranian drone and missile attacks. We strongly condemn these attacks. Our solidarity is with the people of the United Arab Emirates and our partners in the region. — Bundeskanzler Friedrich Merz (@bundeskanzler) May 4, 2026

Πηγή: skai.gr

