Οι ολλανδικές αρχές θα προσπαθήσουν να επαναπατρίσουν δύο ασθενείς που επιβαίνουν σε κρουαζιερόπλοιο το οποίο αντιμετωπίζει ύποπτο ξέσπασμα χανταϊού, που έχει ήδη προκαλέσει τρεις θανάτους, ανακοίνωσε σήμερα η εταιρεία διαχείρισης του πλοίου.

Στην πρώτη ανακοίνωση που εξέδωσε για αυτήν την κατάσταση κρίσης, η Oceanwide Expeditions επιβεβαίωσε ότι αντιμετωπίζει «μια σοβαρή ιατρική κατάσταση» επί του πλοίου MV Hondius, το οποίο μετέβαινε από την Ουσουάια, στην Αργεντινή, στο Πράσινο Ακρωτήρι, ανοιχτά του οποίου βρίσκεται τώρα.

Η εταιρεία επιβεβαίωσε τους θανάτους τριών ανθρώπων. Δύο ήταν Ολλανδοί, ενώ η υπηκοότητα του τρίτου δεν έχει γίνει γνωστή, σύμφωνα με τα ολλανδικά μέσα ενημέρωσης. Εξάλλου, ένας επιβάτης βρίσκεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας στο Γιοχάνεσμπουργκ και δύο άλλοι «χρήζουν επείγουσας ιατρικής φροντίδας», διευκρίνισε.

«Οι ολλανδικές αρχές δέχθηκαν να συντονίσουν μια κοινή επιχείρηση με στόχο τη διοργάνωση του επαναπατρισμού δύο ανθρώπων που παρουσιάζουν συμπτώματα επί του MV Hondius από το Πράσινο Ακρωτήρι προς την Ολλανδία», δήλωσε η Oceanwide Expeditions.

Ένας τέτοιου είδους επαναπατρισμός θα εξαρτηθεί από πολλούς παράγοντες, ιδίως από την έγκριση των τοπικών αρχών του Πράσινου Ακρωτηρίου, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Σε ανακοίνωση που διαβιβάστηκε στο AFP, το ολλανδικό υπουργείο Εξωτερικών επιβεβαίωσε ότι «μελετάει τώρα τις πιθανότητες ιατρικής απομάκρυνσης ορισμένων ανθρώπων από το πλοίο». «Αν αυτό αποδειχθεί δυνατό, το υπουργείο Εξωτερικών θα αναλάβει τον συντονισμό», δήλωσε εκπρόσωπος.

Μολονότι ντόπιοι γιατροί πήγαν στο πλοίο ανοιχτά των ακτών του Πράσινου Ακρωτηρίου για να αξιολογήσουν την κατάσταση της υγείας δύο ασθενών επιβατών, δεν δόθηκε καμία έγκριση για να τους μεταφέρουν στην ξηρά.

«Η αποβίβαση και η ιατρική διάγνωση όλων των ασθενών απαιτούν έναν συντονισμό με τις τοπικές αρχές υγείας, με τις οποίες βρισκόμαστε σε στενή διαβούλευση», δήλωσε η εταιρεία διαχείρισης του πλοίου.

Η ίδια διευκρίνισε ότι ο επιβάτης που βρίσκεται τώρα στη μονάδα εντατικής θεραπείας στο Γιοχάνεσμπουργκ επιβεβαιώθηκε ότι έχει προσβληθεί από χανταϊό, μια ασθένεια που μεταδίδεται εν γένει στον άνθρωπο από τα τρωκτικά. Ωστόσο ακόμη δεν έχει εξακριβωθεί αν ο ιός αυτός ευθύνεται για τους τρεις θανάτους, σημείωσε η Oceanwide Expeditions.

Κανένα κρούσμα χανταϊού δεν έχει επίσης επιβεβαιωθεί όσον αφορά τους δύο επιβάτες που παρουσιάζουν συμπτώματα για τα οποία χρήζουν ακόμη περίθαλψης επί του πλοίου.

«Η ακριβής αιτία και οποιαδήποτε ενδεχόμενη σχέση αποτελούν τώρα αντικείμενο έρευνας», σημείωσε η εταιρεία.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) ανακοίνωσε χθες, Κυριακή, ότι ένα κρούσμα μόλυνσης από χανταϊό είχε επιβεβαιωθεί και ότι υπήρχαν «πέντε άλλα ύποπτα κρούσματα».

«Μολονότι σπάνια, ο χανταϊός μπορεί να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο και να προκαλέσει σοβαρές αναπνευστικές ασθένειες. Απαιτείται προσεκτική παρακολούθηση των ασθενών, κατάλληλη υποστήριξη και θεραπεία», σημείωσε ο ΠΟΥ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

