Έλληνας αξιωματούχος στο Reuters: Η Αθήνα δεν εξετάζει την αποστολή Patriot στην Ουκρανία

Η Αθήνα δεν εξετάζει το ενδεχόμενο να προμηθεύσει την Ουκρανία με συστήματα αεράμυνας Patriot, δήλωσε τη Δευτέρα κυβερνητικός αξιωματούχος, απαντώντας σε δημοσίευμα του Reuters, το οποίο ανέφερε ότι οι δυτικοί σύμμαχοι της Ουκρανίας βρίσκονται σε διαβουλεύσεις με την Ελλάδα και τις Ηνωμένες Πολιτείες για το συγκεκριμένο ζήτημα.

Ειδικότερα, το δημοσίευμα του Reuters ανέφερε ότι δυτικοί σύμμαχοι της Ουκρανίας βρίσκονται σε συζητήσεις για την προμήθεια πρόσθετων συστημάτων αεράμυνας Patriot στο Κίεβο, με στόχο την επίτευξη συμφωνίας πριν από τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ τον Ιούνιο.

Οι ΗΠΑ και η Ελλάδα είναι μεταξύ των πιθανών προμηθευτών αυτών των συστημάτων, σύμφωνα με την πηγή που μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Παράλληλα, σε ξεχωριστό δημοσίευμα των New York Times την Κυριακή, το οποίο επικαλείται τέσσερις νυν και πρώην Αμερικανούς αξιωματούχους, αναφέρεται ότι ένα σύστημα αεράμυνας Patriot που είχε βάση το Ισραήλ θα σταλεί στην Ουκρανία.

Η συμφωνία με το Ισραήλ για τη μεταφορά του συστήματος κλείστηκε από την κυβέρνηση Μπάιντεν, δήλωσε στους Times πρώην αξιωματούχος του Λευκού Οίκου, αν και η πληροφορία δεν είχε γίνει προηγουμένως γνωστή.

Το συγκεκριμένο σύστημα αναμένεται να φτάσει στην Ουκρανία αυτό το καλοκαίρι, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Τον Ιανουάριο, αναφέρθηκε ότι οι ΗΠΑ απέσυραν 90 Patriot από την αποθήκη στο Ισραήλ και τα έστειλαν στην Πολωνία για να τα παραδώσουν στην Ουκρανία.

