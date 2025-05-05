Με απόφαση του προέδρου της Νίκης, Δημήτρη Νατσιού, σύμφωνα με το καταστατικό, το οποίο αναφέρεται στην απώλεια ιδιότητας μέλους σε πρόσωπα που έχουν υποπέσει σε σημαντικά παραπτώματα, αναστέλλεται προσωρινά η ιδιότητα μέλους του βουλευτή Β΄ Θεσσαλονίκης Νικολάου Παπαδόπουλου.Την έγκριση της τελικής κρίσης επί της ποινής τη διατηρεί η Επιτροπή Δεοντολογίας, στην οποία θα κληθεί άμεσα ο βουλευτής να απολογηθεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πιθανή είναι και η διαγραφή του από την Κοινοβουλευτική Ομάδα.

Όπως αναφέρει το άρθρο 6.2 του καταστατικού:

«Κάθε βουλευτής ή ευρωβουλευτής της ΝΙΚΗΣ, οφείλει να σέβεται τον κανονισμό της Κ.Ο., τις αρχές και τους στόχους του Κινήματος και να απέχει από διασπαστικές δράσεις ή διαφοροποιήσεις σε θέματα για τα οποία έχει ήδη ληφθεί απόφαση από τα Όργανα του Κινήματος». Το τελευταίο διάστημα ο κ.Παπαδόπουλος είχε προβεί σε αρκετές διασπαστικές δράσεις, ενώ είχε διαφοροποιηθεί σε σημαντικές αποφάσεις της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Επιπλέον, κατά παράβαση του άρθρου 9.1 του Καταστατικού, ο κ.Παπαδόπουλος, τόσο σε εσωτερικές ομάδες του Κινήματος, όσο και δημόσια είχε επιτεθεί με συκοφαντίες και απρεπείς χαρακτηρισμούς στον Πρόεδρο και στα μέλη του Βουλευτηρίου, ενώ δεν αποδέχεται το Συνέδριο, το Καταστατικό και τα εκλεγμένα Όργανα του Κινήματος».

Τέλος, επειδή σε συνέχεια του άρθρου 6.2, σημειώνεται ότι: «ο βουλευτής αναγνωρίζει την ουσιώδη συνδρομή του Κινήματος προκειμένου να εκλεγεί και δεσμεύεται σε περίπτωση διαγραφής του από το Κίνημα λόγω παραβιάσεως των καταστατικών του υποχρεώσεων ή των αρχών της ΝΙΚΗΣ να θέσει την έδρα του στη διάθεση του Κινήματος», αναμένουμε από τον κ.Παπαδόπουλο να παραδώσει την έδρα του στο Κίνημα χάρη στο οποίο εξελέγη ιδίως μετά την τοποθέτησή του ως πρώτο στη λίστα στις εκλογές του Ιουνίου του 2023

Πηγή: skai.gr

