Η Ελλάδα και η Ιταλία ζήτησαν από το Ισραήλ την Τετάρτη εγγυήσεις ασφαλείας για τον διεθνή στολίσκο που προσπαθεί να διανέμει βοήθεια στη Γάζα.

«Η Ελλάδα και η Ιταλία παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις όσον αφορά τον στολίσκο Global Sumud Flotilla και καλούν τις ισραηλινές αρχές να διασφαλίσουν την ασφάλεια των συμμετεχόντων και να επιτρέψουν την παροχή όλων των μέτρων προξενικής συνδρομής», αναφέρει κοινή ανακοίνωση των υπουργών Εξωτερικών Ελλάδας και Ιταλίας, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΥΠΕΞ.

Στην ανακοίνωση προστίθενται και τα εξής:

«Εμείς, οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ιταλικής Δημοκρατίας, απευθύνουμε έκκληση προς τις γυναίκες και τους άνδρες του στολίσκου να αποδεχθούν την πρόταση του Λατινικού Πατριαρχείου Ιεροσολύμων να αναλάβει την ασφαλή παράδοση της βοήθειας, ως έκφραση αλληλεγγύης προς τα παιδιά, τις γυναίκες και τους άνδρες της Γάζας.

Χάρη στη διπλωματική πρωτοβουλία του Προέδρου των ΗΠΑ, Donald J. Trump, παρουσιάζεται, για πρώτη φορά, μια απτή ευκαιρία να τερματισθεί αυτή η βίαιη σύγκρουση και η οδύνη του παλαιστινιακού πληθυσμού, μέσω και της πλήρους πρόσβασης σε ανθρωπιστική βοήθεια».

Η κοινή δήλωση καταλήγει αναφέροντας: «Η Ελλάδα και η Ιταλία επαναλαμβάνουν την ανάγκη για πρόσβαση σε ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, καθώς και για την επίτευξη εκεχειρίας το συντομότερο δυνατό. Σε αυτήν την εξαιρετικά ευαίσθητη συγκυρία, άπαντες πρέπει να απέχουν από πρωτοβουλίες, τις οποίες θα μπορούσαν να εκμεταλλευθούν εκείνοι που εξακολουθούν να απορρίπτουν την ειρήνη».

Τα μέλη του στολίσκου έχουν επανειλημμένα απορρίψει την πρόταση, λέγοντας ότι ένα βασικό μέρος της αποστολής τους είναι να αποκαλύψουν τον ναυτικό αποκλεισμό της Γάζας από το Ισραήλ, τον οποίο θεωρούν παράνομο, όπως μεταδίδει το Reuters.

Σημειώνεται πως στις ακτές της Γάζας αναμένεται να φτάσει σήμερα ο στολίσκος παγκόσμιας ανθρωπιστικής βοήθειας, Global Sumud Flotilla.

Οι ακτιβιστές ανέφεραν τα ξημερώματα ότι ένα ισραηλινό στρατιωτικό σκάφος παρενόχλησε τα σκάφη και προχώρησε σε κινήσεις εκφοβισμού, πραγματοποιώντας πολύ επικίνδυνους ελιγμούς γύρω από τις ναυαρχίδες του «Στόλου για τη Γάζα» Άλμα και Σείριος και προκαλώντας ζημιές στα συστήματα επικοινωνίας τους.

⚠️🚨 URGENT!!!

An Israeli military vessel just came across our boats intimidating, damaging our communication systems and doing very dangerous manouvers circling our lead boats ALMA and SIRIUS!



Despite the loss of electronic devices, no one has been injured and we KEEP ON GOING! pic.twitter.com/lAGN593Ub6 — Thiago Ávila (@thiagoavilabr) October 1, 2025

Εχθές, τα πληρώματα ανακοίνωσαν ότι «παραμένουν σε πλήρη ετοιμότητα ενόψει πιθανής εμπλοκής», ξεκαθαρίζοντας ότι θα υπερασπιστούν την αποστολή τους αλλά και το δικαίωμα της Γάζας να επικοινωνεί ελεύθερα με τον κόσμο από τα λιμάνια και τις ακτές της.

Πηγή: skai.gr

