Το Κρεμλίνο προειδοποίησε σήμερα Τετάρτη τους Ευρωπαίους ηγέτες ότι η Ρωσία θα κυνηγήσει οποιοδήποτε άτομο ή χώρα κλέψει τα χρήματά της και προειδοποίησε ότι η κλοπή ρωσικών περιουσιακών στοιχείων θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στα ευρωπαϊκά αποθετήρια και τις επενδύσεις.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξετάζει πρόταση για τη χρήση ρωσικών περιουσιακών στοιχείων που έχουν παγώσει στην Ευρώπη για τη χρηματοδότηση δανείου ύψους 140 δισεκατομμυρίων ευρώ προς την Ουκρανία.

Υπάρχουν περίπου 300 δισεκατομμύρια δολάρια σε παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, εκ των οποίων 210 δισεκατομμύρια ευρώ βρίσκονται στην Ευρώπη.

«Μιλάμε για σχέδια για την παράνομη κατάσχεση ρωσικής περιουσίας. Στα ρωσικά, το ονομάζουμε αυτό απλώς κλοπή», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ στους δημοσιογράφους.

Δήλωσε επίσης ότι εάν κάποιος κλέψει ή υπεξαιρέσει τα περιουσιακά στοιχεία της Ρωσίας - ή εισόδημα από αυτά τα περιουσιακά στοιχεία - τότε «τα εμπλεκόμενα πρόσωπα θα διωχθούν με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, όλοι θα κληθούν να λογοδοτήσουν».

Είπε επίσης ότι θα διωχθούν τυχόν εμπλεκόμενες χώρες.

Το Κρεμλίνο έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι η προσπάθεια κατάσχεσης των περιουσιακών του στοιχείων θα υπονομεύσει την εμπιστοσύνη στο κεντρικό τραπεζικό σύστημα, στο ευρώ ως νόμισμα και στην αντίληψη για την ασφάλεια της ιδιοκτησίας και των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας στην Ευρώπη.

«Αυτά είναι πρόσθετα βήματα προς την πλήρη καταστροφή της εμπιστοσύνης στην αρχή του απαραβίαστου της περιουσίας», δήλωσε ο Πεσκόφ.

«Το μπούμερανγκ θα πλήξει πολύ σοβαρά εκείνους που είναι οι κύριοι θεματοφύλακες, τις χώρες που ενδιαφέρονται για την ελκυστικότητα των επενδύσεων», είπε.

Πηγή: skai.gr

