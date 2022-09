Sandra Oh: Γιατί η πρωταγωνίστρια του Grey's Αnatomy παρευρέθηκε στην κηδεία της Βασίλισσας Ελισάβετ

Έκπληξη σε εκατομμύρια χρήστες του διαδικτύου αλλά και τηλεθεατές που παρακολούθησαν την κηδεία της Βασίλισσας Ελισάβετ Β' προκάλεσε πωςε ανάμεσα στα πασίγνωστα πρόσωπα που παρευρέθησαν στην τελετή ήταν και η διάσημη πρωταγωνίστρια του Killing Eve και Grey's Anatomy, Sandra Oh.

Sandra Oh attending The Queens funeral, was not on my bingo card for 2022 pic.twitter.com/Wg2hxpwaLg