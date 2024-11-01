Σερβία: Δεκατέσσερις οι νεκροί της τραγωδίας στο Νόβι Σαντ

Στους δεκατέσσερις ανέρχεται ο αριθμός των νεκρών από την κατάρρευση τμήματος της οροφής στον σιδηροδρομικό σταθμό του Νόβι Σάντ. Στο νοσοκομείο νοσηλεύονται τρεις τραυματίες εκ των οποίων οι δύο σε σοβαρή κατάσταση. Οι έρευνες των σωστικών συνεργείων για τον εντοπισμό θυμάτων κάτω από τα ερείπια φαίνεται να έχουν ολοκληρωθεί αφού ξεκίνησαν εργασίες καθαρισμού του χώρου από τα μπάζα.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς σε διάγγελμα του ανέφερε ότι μέχρι στιγμής έχουν ταυτοποιηθεί εννέα νεκροί, οι οχτώ είναι πολίτες της Σερβίας και ο ένας υπήκοος της Βόρειας Μακεδονίας.

Ο Βούτσιτς ζήτησε από την ανώτατη εισαγγελία στο Νόβι Σαντ να αποδοθούν ποινικές ευθύνες για την τραγωδία και ανήγγειλε την απόδοση πολιτικών ευθυνών.

Η σερβική κυβέρνηση κήρυξε για αύριο ημέρα πένθους σε ολόκληρη τη χώρα ενώ στην πόλη του Νόβι Σαντ το πένθος θα διαρκέσει τρεις ημέρες.

Σήμερα το μεσημέρι κατέρρευσε η προέκταση της οροφής μπροστά από την είσοδο στον σιδηροδρομικό σταθμό στο Νόβι Σαντ.

Ο σταθμός ανακαινίστηκε δύο φορές τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Η δεύτερη ανακαίνιση ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο του 2024. Την ανακαίνιση πραγματοποίησε κοινοπραξία κινεζικών εταιριών η οποία, όπως καταγγέλθηκε τότε από την αντιπολίτευση, έλαβε το έργο κάτω από αδιαφανείς συνθήκες.

Η κοινοπραξία των κινέζικων εταιριών εξέδωσε απόψε ανακοινωθέν στο οποίο αναφέρεται ότι «το τμήμα του σιδηροδρομικού σταθμού στο Νόβι Σαντ που κατέρρευσε δεν αποτέλεσε αντικείμενο εργασιών στο πλαίσιο της ανακατασκευής του σταθμού».

Στο Νόβι Σαντ πολίτες συγκεντρώνονται στο κέντρο της πόλης και ανάβουν κεριά ή αφήνουν λουλούδια τιμώντας με αυτόν τον τρόπο τα θύματα της τραγωδίας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

