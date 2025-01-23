Το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ (OCHA) ανακοίνωσε ότι 808 φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια εισήλθαν σήμερα στη Λωρίδα της Γάζας, κατά την τέταρτη ημέρα εφαρμογής της συμφωνηθείσας εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

Η υπηρεσία του ΟΗΕ επικαλείται πληροφορίες που έλαβε από τις ισραηλινές αρχές και τις εγγυήτριες χώρες (Κατάρ, Αίγυπτος, ΗΠΑ).

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.