Γάζα: Εισήλθαν άλλα 808 φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια

Τέταρτη ημέρα εφαρμογής της συμφωνηθείσας εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας

Ανθρωπιστική βοήθεια στη Λωρίδα της Γάζας

Το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ (OCHA) ανακοίνωσε ότι 808 φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια εισήλθαν σήμερα στη Λωρίδα της Γάζας, κατά την τέταρτη ημέρα εφαρμογής της συμφωνηθείσας εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

Η υπηρεσία του ΟΗΕ επικαλείται πληροφορίες που έλαβε από τις ισραηλινές αρχές και τις εγγυήτριες χώρες (Κατάρ, Αίγυπτος, ΗΠΑ).

Πηγή: skai.gr

TAGS: Λωρίδα της Γάζας ανθρωπιστική βοήθεια εκεχειρία
