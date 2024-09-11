Έξω από το σχολείο τα κινητά τηλέφωνα

Από την περασμένη Δευτέρα η Ολλανδία απαγορεύει τα κινητά τηλέφωνα στη διάρκεια του μαθήματος ακόμη και στα δημοτικά σχολεία. Παρόμοιο μέτρο ίσχυε μέχρι σήμερα μόνο για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας στη Χάγη, ο λόγος για την απαγόρευση είναι ότι τα κινητά αποσπούν την προσοχή των μαθητών και περιορίζουν την ικανότητά τους να συγκεντρωθούν στη διδακτέα ύλη.



Εξαιρέσεις προβλέπονται μόνο όταν το ίδιο το κινητό αποτελεί αντικείμενο της διδακτέας ύλης (όπως συμβαίνει σε μία συζήτηση για την ορθή χρήση της τεχνολογίας και των μέσων ενημέρωσης από τα παιδιά) ή όταν η χρήση του κρίνεται απαραίτητη για ιατρικούς λόγους, για παράδειγμα σε περίπτωση αναπηρίας.



Πολλά σχολεία στην Ολλανδία απαγορεύουν τη χρήση κινητού τηλεφώνου ακόμη και στο διάλειμμα. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού δικτύου NOS, το μέτρο έχει ευεργετικές επιπτώσεις. «Βελτιώνεται η κοινωνικότητα στην ώρα του διαλείμματος, οι μαθητές μιλούν και πάλι περισσότερο μεταξύ τους» αναφέρει η ψυχολόγος Λόες Πάουβελς, επίκουρη καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο του Ναϊμέχεν που καταγράφει τις αλλαγές στη συμπεριφορά των μαθητών.

«Όχι» στο κινητό, «ναι» στο τάμπλετ

Στην Ιταλία το υπουργείο Παιδείας έχει «υπενθυμίσει» από τον περασμένο Ιούλιο την απαγόρευση της χρήσης κινητών στο μάθημα. Διότι απαγορεύσεις υπήρχαν και προηγουμένως αλλά δεν τηρούνταν. Όπως επισημαίνει τώρα ο υπουργός Παιδείας Τζουζέπε Βαλντιτάρα από το ακροδεξιό κόμμα της Λέγκας, με την απαγόρευση του κινητού οι μαθητές όχι μόνο θα είναι πιο ήσυχοι, αλλά και θα απεξαρτηθούν από τη συνεχή πληκτρολόγηση.



«Τα παιδιά μας θα πρέπει να συνηθίσουν και πάλι να γράφουν με χαρτί και μολύβι» δηλώνει ο Βαλντιτάρα. Γι αυτόν τον λόγο μάλιστα επαναφέρει το παραδοσιακό «σχολικό ημερολόγιο», στο οποίο όλοι οι μαθητές καλούνται να συνεισφέρουν, γράφοντας στο χέρι. Πάντως, παρά την απαγόρευση του κινητού τηλεφώνου, στα ιταλικά σχολεία δεν αποκλείεται και η χρήση τάμπλετ ή υπολογιστή, εφόσον υπάρχει συναίνεση του αρμόδιου εκπαιδευτικού. Παρεμφερείς απαγορεύσεις ισχύουν ήδη στη Μ.Βρετανία, στη Γαλλία και στην Πορτογαλία.

Προβληματισμός στη Γερμανία

Στη Γερμανία συζητείται κάθε τόσο η απαγόρευση των κινητών στα σχολεία χωρίς να έχει ληφθεί ακόμη σχετική απόφαση. Άλλωστε κάτι τέτοιο δεν θεωρείται εύκολο καθώς η παιδεία αποτελεί αρμοδιότητα των ομοσπονδιακών κρατιδίων που δεν ακολουθούν ενιαία γραμμή στο ζήτημα αυτό. Σύμφωνα πάντως με πρόσφατη έρευνα του Ινστιτούτου Insa, το 60% των ερωτηθέντων στηρίζει την απαγόρευση.



«Νομίζω ότι είναι καλύτερα να αφήσουμε στα ίδια τα σχολεία τη σχετική απόφαση, αν θέλουν μπορούν να απαγορεύσουν τη χρήση των κινητών τηλεφώνων στον κανονισμό του σχολείου» δηλώνει η υπουργός Παιδείας της Κάτω Σαξονίας Γιούλια Βίλυ από το Κόμμα των Πρασίνων στη γερμανική εφημερίδα Neue Osnabrücker Zeitung. Αντιθέτως, στο βόρειο κρατίδιο του Σλέσβιγκ-Χόλσταϊν η υπουργός Πολιτισμού Κάριν Πριν, που ανήκει στο χριστιανοδημοκρατικό κόμμα (CDU), τάσσεται υπέρ της απαγόρευσης.



Σύμφωνα με έρευνα του Πανεπιστημίου του Άουγκσμπουργκ που δόθηκε πρόσφατα στη δημοσιότητα και συνοψίζει τα αποτελέσματα άλλων ερευνών σε περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, η απαγόρευση κινητών στα σχολεία έχει κατά κανόνα θετικές επιπτώσεις στο μάθημα αλλά και στην κοινωνικότητα των παιδιών. Επιπλέον, με την απαγόρευση περιορίζονται οι δυνατότητες για cybermobbing εις βάρος άλλων μαθητών.



Πάντως, οι εκπαιδευτικοί στη Γερμανία δηλώνουν αντίθετοι. «Είναι αδύνατον να υλοποιηθεί μία πλήρης απαγόρευση για όλες τις ηλικίες» προειδοποιεί ο Στέφαν Ντιλ, πρόεδρος του συνδικάτου των εκπαιδευτικών, μιλώντας στο Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων (dpa). Αν μη τι άλλο, διότι πολλοί γονείς θέλουν να έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνούν ανά πάσα στιγμή με τα παιδιά τους.

