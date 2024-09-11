Αλάσκα: Κρουαζιερόπλοιο χτύπησε παγόβουνο

Ο Τιτανικός είναι μάλλον η τελευταία σκέψη που επιθυμεί κανείς να κάνει ταξιδεύοντας μέσω θαλάσσης ωστόσο οι περισσότεροι επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου Carnival Spirit, αυτόν σκέφτηκαν, την προηγούμενη εβδομάδα, όταν και το πλοίο προσέκρουσε απροσδόκητα σε παγόβουνο.

Ευτυχώς, κανείς δεν τραυματίστηκε στο πλοίο και δε σημειώθηκαν ζημιές από το περιστατικό, το οποίο ένας εκπρόσωπος της Carnival Cruise Line περιέγραψε ως χτύπημα κομματιού πάγου που είχε παρασυρθεί από τα κύματα.

Το Carnival Spirit έπλεε, όπως επισημαίνει το CNN, στο Tracy Arm Fjord της Αλάσκας, μια πλωτή οδό νότια της πόλης Τζούνο, γνωστή για την εντυπωσιακή ομορφιά της αλλά και για τα κομμάτια του πλωτού πάγου.

Βίντεο από το περιστατικό κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εν συνέχεια, καθώς πολλοί επιβάτες βιντεοσκοπούσαν τη στιγμή που το πλοίο συγκρούστηκε με το παγόβουνο.

Εν τω μεταξύ, επιβάτης περιέγραψε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι το πλοίο σταμάτησε «για ώρες ώστε να εκτιμηθούν οι ζημιές».

«Διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχε ζημιά στο πλοίο και το σκάφος συνέχισε την κρουαζιέρα του», είπε μεταξύ άλλων ο εκπρόσωπος της εταιρείας στο CNN Travel.

Το Carnival Spirit ολοκλήρωσε την επταήμερη κρουαζιέρα του στην Αλάσκα την Τρίτη χωρίς διακοπή, επιστρέφοντας στο Σιάτλ της Ουάσιγκτον.

Έκτοτε, το πλοίο ξεκίνησε ένα άλλο ταξίδι μετ' επιστροφής στην Αλάσκα, αυτή τη φορά για 14 ημέρες.

Πηγή: skai.gr

