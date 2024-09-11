Τουλάχιστον 30 είναι οι νεκροί και 400.000 οι εκτοπισμένοι από τις τεράστιες πλημμύρες που έπνιξαν αυτήν την εβδομάδα την πόλη Μαϊντουγκούρι, στη βορειοανατολική Νιγηρία, ανέφεραν απόψε οι υπηρεσίες διάσωσης.

Χιλιάδες σπίτια καλύφθηκαν την Τρίτη από τα νερά, αφού έσπασε το φράγμα του Αλάου, στον ποταμό Νγκάντα, 20 χιλιόμετρα νοτίως του Μαϊντουγκούρι.

Σήμερα, μία ημέρα μετά τις καταρρακτώδεις βροχές και το σπάσιμο του φράγματος, ένας εκπρόσωπος τη Εθνικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Καταστροφών (ΝΕΜΑ), ο Εζεκίελ Μάνζο, είπε ότι περισσότεροι από 400.000 άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί ενώ έχουν βρεθεί «τουλάχιστον 30 νεκροί».

Ο τελικός απολογισμός ενδέχεται να είναι βαρύτερος, προειδοποίησε η γενική διευθύντρια της ΝΕΜΑ Ζουμπάιντα Ούμαρ καθώς οι διασώστες συνεχίζουν το έργο τους στην περιοχή.

Το Μαϊντουγκούρι, η περιφερειακή πρωτεύουσα της Πολιτείας Μπόρνο, βιώνει μια από τις χειρότερες πλημμύρες των τελευταίων 30 ετών, ανέφερε η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους πρόσφυγες.

«Είναι φρικτό, δεν θα το ευχόμουν ούτε στον χειρότερο εχθρό μου, να αναγκαστείς να φύγεις από το σπίτι σου μόνο με τα ρούχα που φοράς», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Αϊσά Αλίγου, μια γυναίκα που φιλοξενείται σε έναν από τους οκτώ καταυλισμούς που έστησε η ΝΕΜΑ για τους πληγέντες.

«Δεν έχω πού να πάω, δεν μπορώ να επικοινωνήσω με την οικογένειά μου, δεν έχω δει κανέναν από τα αδέλφια μου, κανείς δεν απαντά στο τηλέφωνο», είπε με δάκρυα στα μάτια η Μαριάμ Μούσα, που έμεινε και αυτή άστεγη.

Η Ζουμπάιντα Ούμαρ είπε ότι έχει πληγεί το 40% της πόλης. «Ακόμη διασώζουμε ανθρώπους και στο τέλος μπορεί να έχουμε ένα εκατομμύριο εκτοπισμένους», είπε στο BBC.

Η ΝΕΜΑ έχει στείλει διασώστες με κανό για να απομακρύνουν όσους παγιδεύτηκαν από τα νερά, βυτιοφόρα για να μοιράσουν πόσιμο νερό στους πληγέντες και κινητές κλινικές και γιατρούς για να φροντίσουν τους εκτοπισμένους.

«Αποφασίσαμε να δώσουμε 10.000 νάιρα (περίπου 5,5 ευρώ) σε κάθε αρχηγό οικογένειας, άνδρες και γυναίκες. Μετά, θα μοιράσουμε τρόφιμα και άλλα είδη σε όλους», είπε ο κυβερνήτης της Πολιτείας Μπόρνο, ο Μπαμπαγκάνα Ουμάρα Ζουλούμ, που επισκέφθηκε σήμερα έναν καταυλισμό εκτοπισμένων. «Τώρα θα πρέπει να ανακατασκευάσουμε και να ενισχύσουμε το φράγμα και να αυξήσουμε τη χωρητικότητά του», πρόσθεσε.

