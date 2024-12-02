Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Ο Άντονι Μπλίνκεν τόνισε στον Φιντάν την ανάγκη για «αποκλιμάκωση» στη Συρία

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών τηλεφώνησε χθες Κυριακή στον τούρκο ομόλογό του για να τονίσει «την ανάγκη για αποκλιμάκωση» στη Συρία, όπου τζιχαντιστές κι οργανώσεις ανταρτών υποστηριζόμενες από την Τουρκία που έχουν συμμαχήσει μαζί τους κατάφεραν βαρύ χτύπημα στις δυνάμεις του καθεστώτος του προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ από την περασμένη Τετάρτη, καταλαμβάνοντας δεκάδες κοινότητες, ανάμεσά τους τη στρατηγικής σημασίας πόλη του Χαλεπιού.

Ο Άντονι Μπλίνκεν τόνισε στον Χακάν Φιντάν την «ανάγκη για αποκλιμάκωση και την προστασία της ζωής των αμάχων και των υποδομών», αναφέρει ενημερωτικό δελτίο του εκπροσώπου του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

