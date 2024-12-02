Ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας Αμπάς Αραγτσί έφθασε χθες Κυριακή το βράδυ στην Άγκυρα, μερικές ώρες αφού συζήτησε στη Δαμασκό με τον σύρο πρόεδρο Μπασάρ αλ Άσαντ για την επίθεση που εξαπέλυσαν την περασμένη Τετάρτη τζιχαντιστές και οργανώσεις ανταρτών που έχουν συμμαχήσει μαζί τους, κυριεύοντας —μεταξύ δεκάδων άλλων κοινοτήτων— τη στρατηγικής σημασίας πόλη του Χαλεπιού, μετέδωσαν τουρκικά ΜΜΕ.

Ο κ. Αραγτσί θα συναντηθεί εντός της ημέρας με τον τούρκο ομόλογό του Χακάν Φιντάν κι αναμένεται να γίνει δεκτός από τον πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ανέφεραν αξιωματούχοι.

Ο πρόεδρος Άσαντ τόνισε χθες, υποδεχόμενος τον υπουργό Εξωτερικών της Ισλαμικής Δημοκρατίας, τη σημασία της «υποστήριξης των συμμάχων» για την «αντιμετώπιση των επιθέσεων τρομοκρατών», ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες του.

Η Ρωσία και το Ιράν είναι βασικοί σύμμαχοι του καθεστώτος Άσαντ· η Τουρκία υποστηρίζει κάποιες οργανώσεις ανταρτών.

Τους τελευταίους μήνες ο τούρκος πρόεδρος φερόταν να επιδιώκει επαναπροσέγγιση με τον σύρο ομόλογό του.

Οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις και οργανώσεις ανταρτών υποστηριζόμενες από αυτές ελέγχουν μεγάλους τομείς της βόρειας Συρίας. Η Τουρκία φιλοξενεί το τρέχον διάστημα κάπου 3,2 εκατομμύρια σύρους πρόσφυγες, σύμφωνα με αριθμούς του ΟΗΕ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

