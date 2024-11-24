Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα συνέλαβαν τρεις υπόπτους για τη δολοφονία ενός Ισραηλινο-Μολδαβού ραβίνου, μετέδωσε την Κυριακή το πρακτορείο ειδήσεων του κράτους του Κόλπου.

Υπενθυμίζεται ότι οι αρχές των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων εντόπισαν το πτώμα ενός Ισραηλινομολδαβού του οποίου αγνοείτο η τύχη στη χώρα αυτή από την Πέμπτη, ανακοίνωσε σήμερα η ισραηλινή κυβέρνηση, καταγγέλλοντας μια «αποτρόπαια αντισημιτική τρομοκρατική ενέργεια».

Η δολοφονία του Ζβι Κόγκαν «είναι μια αποτρόπαια αντισημιτική τρομοκρατική ενέργεια», αναφέρουν το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου και το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών σε κοινή τους ανακοίνωση, στην οποία υπογραμμίζουν ότι το Ισραήλ θα κάνει ό,τι περνά από το χέρι του «για να αποδοθεί δικαιοσύνη».

Νωρίτερα το Ισραήλ είχε χαρακτηρίσει «αποτρόπαια αντισημιτική, τρομοκρατική ενέργεια» τη δολοφονία.

«Οι αρχές των ΗΑΕ συνέλαβαν σε χρόνο ρεκόρ τους τρεις δράστες της δολοφονίας του Ζβι Κόγκαν, Μολδαβού υπηκόου σύμφωνα με τα έγγραφα ταυτοποίησης που είχε στην κατοχή του όταν εισήλθε στη χώρα, όπου κατοικούσε» ανέφερε το υπουργείο Εσωτερικών σε μια ανακοίνωση που μεταδόθηκε από το εθνικό πρακτορείο WAM.

Αφού έγινε γνωστό ότι είχαν χαθεί τα ίχνη του Κόγκαν «συγκροτήθηκε μια ομάδα έρευνας» η οποία «εντόπισε τη σορό του θύματος, ταυτοποίησε και συνέλαβε τους δράστες», πρόσθεσε το υπουργείο.

«Περισσότερες λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν όταν ολοκληρωθεί η έρευνα», καταλήγει η ανακοίνωση.

Τα ΗΑΕ, που εξομάλυναν τις σχέσεις τους με το Ισραήλ το 2020, τόνισαν ότι «θα αντιμετωπίσουν με αποφασιστικότητα κάθε απόπειρα διατάραξης της ασφάλειας και της σταθερότητας» της χώρας.

Νωρίτερα, το Ισραήλ διαμήνυσε ότι «θα χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή του για να οδηγήσει τους εγκληματίες που ευθύνονται για τον θάνατό του Κόγκαν ενώπιον της δικαιοσύνης».

Ο ραβίνος είχε παντρευτεί πριν από περίπου έξι μήνες. Ήταν απεσταλμένος της Χαμπάντ Λούμπαβιτς, ενός χασιδικού, υπερορθόδοξου κινήματος στόχος του οποίου είναι να ενισχύσει την εβραϊκή ταυτότητα και να φέρει τους Εβραίους σε όλον τον κόσμο πιο κοντά στην πίστη τους.

Πηγή: skai.gr

