Έκρηξη σε εργοστάσιο στο Κλέρτον της Πενσιλβάνια - Πολλοί τραυματίες

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα λεπτομέρειες για την κατάσταση των τραυματιών ή τα αίτια της έκρηξης

UPDATE: 19:47
Έκρηξη

Έκρηξη σημειώθηκε στο εργοστάσιο της U.S. Steel στο Κλέρτον της Πενσιλβάνια, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν αρκετά άτομα, μετέδωσε το CBS News. Οι πρώτες αναφορές του συμβάντος στις αρχές έγιναν λίγο πριν τις 11 το πρωί, τοπική ώρα. Το υπουργείο Υγείας της κομητείας Αλεγκέινι έχει αναπτύξει στο σημείο ειδικούς και παρακολουθεί την ποιότητα του αέρα.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα λεπτομέρειες για την κατάσταση των τραυματιών ή τα αίτια της έκρηξης. Ο κυβερνήτης της Πενσυλβάνια Τζος Σαπίρο δήλωσε πως η τοπική κυβέρνηση βρίσκεται σε επικοινωνία με τοπικούς αξιωματούχους για τη διαχείριση του συμβάντος.

