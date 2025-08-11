Έκρηξη σε εργοστάσιο στο Κλέρτον της Πενσιλβάνια - Πολλοί τραυματίες

Έκρηξη σημειώθηκε στο εργοστάσιο της U.S. Steel στο Κλέρτον της Πενσιλβάνια, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν αρκετά άτομα, μετέδωσε το CBS News. Οι πρώτες αναφορές του συμβάντος στις αρχές έγιναν λίγο πριν τις 11 το πρωί, τοπική ώρα. Το υπουργείο Υγείας της κομητείας Αλεγκέινι έχει αναπτύξει στο σημείο ειδικούς και παρακολουθεί την ποιότητα του αέρα.

#BREAKING #Pittsburgh | #Pennsylvania

U.S. Steel Clairton Coke Works EXPLOSION-FIRE



The mill is located along the Monongahela River south of Pittsburgh.



According to https://t.co/5vPXZZKMRI, “is a fuel used in the steelmaking process that is created by heating coal in the… pic.twitter.com/jnJbims9gM August 11, 2025

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα λεπτομέρειες για την κατάσταση των τραυματιών ή τα αίτια της έκρηξης. Ο κυβερνήτης της Πενσυλβάνια Τζος Σαπίρο δήλωσε πως η τοπική κυβέρνηση βρίσκεται σε επικοινωνία με τοπικούς αξιωματούχους για τη διαχείριση του συμβάντος.

BREAKING: Mass casualty incident declared as EMS resources respond to explosion at U.S. Steel Clairton Coke Works in Pennsylvania. - WPXI-TV Pittsburgh



Video: Ava Rash/WTAE pic.twitter.com/pTCCAy7x3x — AZ Intel (@AZ_Intel_) August 11, 2025

