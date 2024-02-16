Λογαριασμός
Εκπρόσωπος Τύπου του Ναβάλνι: Δεν είναι αλήθεια ότι ο πατέρας του ανακοίνωσε το θάνατό του

"Διαδίδουν πληροφορίες ότι ο πατέρας του Αλεξέι Ναβάλνι φέρεται να επιβεβαίωσε τον θάνατό του. Δεν είναι αλήθεια"

Kira

Επιφυλακτική για το θάνατο του Ναβάλνι εμφανίστηκε η εκπρόσωπος Τύπου του ηγέτη της ρωσικής αντιπολίτευσης, διαψεύδοντας ότι ο πατέρας του ανακοίνωσε ότι πέθανε. 

«Διαδίδουν πληροφορίες ότι ο πατέρας του Αλεξέι Ναβάλνι φέρεται να επιβεβαίωσε τον θάνατό του. Δεν είναι αλήθεια. Οι συγγενείς δεν έκαναν τέτοια σχόλια» αναφέρει χαρακτηριστικά σε ανάρτησή της στο X η Κίρα Γιάρμις.

«Η Ομοσπονδιακή Σωφρονιστική Υπηρεσία στην περιοχή Γιάμαλο-Νένετς μεταδίδει ειδήσεις για τον θάνατο του Αλεξέι Ναβάλνι στο IK-3. Δεν έχουμε καμία επιβεβαίωση για αυτό ακόμα. Ο δικηγόρος του Αλεξέι πετάει τώρα στο Χαρπ. Μόλις έχουμε κάποια πληροφορία, θα την αναφέρουμε» δήλωσε νωρίτερα σε άλλη ανάρτηση. 
 

