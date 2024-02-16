Εκπρόσωπος Τύπου του Ναβάλνι: Δεν είναι αλήθεια ότι ο πατέρας του ανακοίνωσε το θάνατό του

Επιφυλακτική για το θάνατο του Ναβάλνι εμφανίστηκε η εκπρόσωπος Τύπου του ηγέτη της ρωσικής αντιπολίτευσης, διαψεύδοντας ότι ο πατέρας του ανακοίνωσε ότι πέθανε.



«Διαδίδουν πληροφορίες ότι ο πατέρας του Αλεξέι Ναβάλνι φέρεται να επιβεβαίωσε τον θάνατό του. Δεν είναι αλήθεια. Οι συγγενείς δεν έκαναν τέτοια σχόλια» αναφέρει χαρακτηριστικά σε ανάρτησή της στο X η Κίρα Γιάρμις.



«Η Ομοσπονδιακή Σωφρονιστική Υπηρεσία στην περιοχή Γιάμαλο-Νένετς μεταδίδει ειδήσεις για τον θάνατο του Αλεξέι Ναβάλνι στο IK-3. Δεν έχουμε καμία επιβεβαίωση για αυτό ακόμα. Ο δικηγόρος του Αλεξέι πετάει τώρα στο Χαρπ. Μόλις έχουμε κάποια πληροφορία, θα την αναφέρουμε» δήλωσε νωρίτερα σε άλλη ανάρτηση.



Распространяют информацию о том, что отец Алексея Навального якобы подтвердил его смерть. Это неправда. Родственники таких комментариев не давали. February 16, 2024

The Federal Penitentiary Service of Russia in the Yamalo-Nenets Autonomous Okrug is spreading the news of Alexey Navalny's death in IK-3. We have no confirmation of this yet. Alexey's lawyer is currently on his way to Kharp. As soon as we have some information, we will report on… — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) February 16, 2024

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.