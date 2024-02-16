Το Συμβούλιο της Ευρώπης εκτιμά ότι δεν υπάρχει «καμία αμφιβολία» για το γεγονός ότι η Μόσχα φέρει «την πλήρη ευθύνη» για τον θάνατο του Ρώσου αντιφρονούντα Αλεξέι Ναβάλνι, ο οποίος πέθανε σήμερα, σε ηλικία 47 ετών, σε μια φυλακή στην Αρκτική.

«Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι το ρωσικό κράτος, το οποίο προσπάθησε να τον δηλητηριάσει, τον φυλάκισε παράνομα και τον υπέβαλε συστηματικά σε απάνθρωπη και φοβερή μεταχείριση, φέρει την πλήρη ευθύνη για τον θάνατό του» ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο Θεόδωρος Ρουσόπουλος, ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης. «Αυτό προστίθεται σε όλα τα εγκλήματα που έχει ήδη διαπράξει το ρωσικό καθεστώς», πρόσθεσε.

Η Ρωσία αποβλήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης πριν από δύο χρόνια, μετά την εισβολή της στην Ουκρανία.

«Ο θάνατος του Ναβάλνι είναι μια τεράστια απώλεια για τον ρωσικό λαό. Ως θαρραλέος και αποφασισμένος υπερασπιστής των δικαιωμάτων του, έδειξε πώς η δύναμη της αλήθειας μπορεί να αψηφήσει ακόμη και τις ισχυρότερες και πιο καταπιεστικές δικτατορίες», συνέχισε ο κ. Ρουσόπουλος.

«Η τραγική μοίρα του Ναβάλνι δεν μπορεί να διαχωριστεί από τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τις οποίες υπέστη, κυρίως την απόπειρα δολοφονίας του πριν από τρία χρόνια, μια σειρά ποινικών υποθέσεων με πολιτικά κίνητρα καθώς και την άδικη φυλάκισή του και την κράτησή του σε απάνθρωπες και εξευτελιστικές συνθήκες», σχολίασε από την πλευρά της η γενική γραμματέας του Συμβουλίου, Μαρίγια Πεϊτσίνοβιτς Μπούριτς. «Επιστρέφοντας στη Ρωσία πριν από τρία χρόνια ο Αλεξέι Ναβάλνι αψήφησε με θάρρος ένα ανελεύθερο και άδικο σύστημα, βασισμένο στην καταπίεση και τη φίμωση των αντιπολιτευόμενων», πρόσθεσε. Η «θυσία» του είναι «μια βίαιη υπενθύμιση της πλήρους περιφρόνησης της Ρωσίας για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τους ίδιους τους πολίτες της», κατέληξε.

Τον περασμένο Ιούνιο, η Μόσχα καταδικάστηκε από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το δικαστικό τμήμα του Συμβουλίου της Ευρώπης, γιατί δεν πραγματοποίησε έρευνα για την απόπειρα δηλητηρίασης του Ναβάλνι το 2020.



