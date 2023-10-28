Μεγάλες διαδηλώσεις υπέρ των Παλαιστίνιων σε πολλές ευρωπαϊκές και ασιατικές πόλεις

Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν σήμερα σε πολλές πόλεις της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και της Ασίας, εκφράζοντας την υποστήριξή τους στον παλαιστινιακό λαό, την ώρα που το Ισραήλ διευρύνει τις αεροπορικές και χερσαίες επιχειρήσεις του στη Λωρίδα της Γάζας.

Σε μια από τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις, στο Λονδίνο, ένα τεράστιο πλήθος έκανε πορεία στο κέντρο της βρετανικής πρωτεύουσας ζητώντας από τον πρωθυπουργό Ρίσι Σούνακ να κάνει έκκληση για εκεχειρία. «Οι υπερδυνάμεις δεν κάνουν αρκετά αυτή τη στιγμή. Για αυτό είμαστε εδώ: ζητάμε κατάπαυση του πυρός, να γίνουν σεβαστά τα δικαιώματα των Παλαιστινίων, το δικαίωμά τους να υπάρχουν, να ζουν, τα ανθρώπινα δικαιώματα, όλα τα δικαιώματά μας. Το θέμα δεν είναι η Χαμάς, αλλά να προστατευθούν οι ζωές των Παλαιστινίων» είπε μια διαδηλώτρια, η Καμίλ Ρεβουέλτα.

Η κυβέρνηση του Σούνακ, ακολουθώντας το παράδειγμα των ΗΠΑ, έχει ζητήσει μόνο μια «ανθρωπιστική παύση» ώστε να φτάσει η ανθρωπιστική βοήθεια στους αμάχους της Γάζας.

Στο Παρίσι, πολλές χιλιάδες άνθρωποι συμμετείχαν σήμερα το απόγευμα σε μια ειρηνική συγκέντρωση «υποστήριξης του παλαιστινιακού λαού», μολονότι την είχαν απαγορεύσει οι γαλλικές αρχές. «Γάζα, το Παρίσι είναι μαζί σου», φώναζαν οι διαδηλωτές.

Φτάνοντας στην πλατεία Σατλέ, στο κέντρο της πόλης, το πλήθος εμποδίστηκε να προχωρήσει, από ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας που είχαν αναπτυχθεί στην περιοχή. Μεταξύ των διαδηλωτών ήταν και πολλοί αιρετοί, όπως ο βουλευτής των Οικολόγων Ορελιάν Τασέ και ο βουλευτής της ριζοσπαστικής αριστεράς (LFI), Ζερόμ Λεγκάβρ. Η αντιδήμαρχος του Κορμπέιγ-Εσόν, Έλσα Τουρέ, έκανε έκκληση «να σταματήσουν οι σκοτωμοί γυναικών, παιδιών και ανδρών» υποστηρίζοντας ότι «το ισραηλινό κράτος καταπατά το διεθνές δίκαιο εδώ και χρόνια».

«Δεν είναι φυσιολογικό που δεν ζητήθηκε κατάπαυση του πυρός, που χιλιάδες άνθρωποι πεθαίνουν και κανείς δεν λέει τίποτα» και «σε αυτή τη χώρα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (σ.σ. τη Γαλλία) μας εμποδίζουν να διαδηλώσουμε», είπε μια άλλη διαδηλώτρια, η Σαμία Οροσεμάν.

Μεγάλες διαδηλώσεις έγιναν επίσης σε μουσουλμανικές χώρες, όπως στην Τουρκία, όπου ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν απευθυνόμενος στο πλήθος επανέλαβε ότι η Χαμάς δεν είναι τρομοκρατική οργάνωση και το Ισραήλ είναι κατοχική δύναμη.

Στη Μαλαισία, ένα μεγάλο πλήθος είχε συγκεντρωθεί και φώναζε συνθήματα έξω από την αμερικανική πρεσβεία στην Κουάλα Λουμπούρ.

Πολλοί Ιρακινοί συμμετείχαν σε μια διαδήλωση στη Βαγδάτη. Στην κατεχόμενη Δυτιή Όχθη, οι διαδηλωτές στη Χεβρώνα ζήτησαν σήμερα να εφαρμοστεί παγκόσμιο εμπάργκο στα ισραηλινά προϊόντα. «Μην συμβάλλεται στη δολοφονία των παιδιών της Παλαιστίνης» φώναζαν.

Διαδηλώσεις οργανώθηκαν επίσης στην Κοπεγχάγη, τη Ρώμη και τη Στοκχόλμη. Στο Ουέλινγκτον της Νέας Ζηλανδίας χιλιάδες άνθρωποι που κρατούσαν παλαιστινιακές σημαίες έκαναν πορεία μέχρι το κοινοβούλιο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.