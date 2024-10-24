Εκλογές στις ΗΠΑ: Η παραπληροφόρηση κυριαρχεί και πάλι

Τέσσερα χρόνια έπειτα από μια εκλογική αναμέτρηση γεμάτη παραπληροφόρηση, οι Αμερικανοί είναι αντιμέτωποι με ένα νέο κύμα ψευδών ειδήσεων για τις προεδρικές εκλογές της 5ης Νοεμβρίου, με ισχυρισμούς για εκλογική νοθεία ή ενδεχόμενες παρατυπίες κατά την καταμέτρηση των ψήφων.

«Ήταν το ίδιο σενάριο το 2016 και το 2020 και τώρα το 2024» σχολίασε η Λίζα Ντίλι, μέλος της εκλογικής επιτροπής στη Φιλαδέλφεια της Πενσιλβάνια, μία από τις αμφίρροπες πολιτείες που θα κρίνουν το αποτέλεσμα των εκλογών.

Την ώρα που ο υποψήφιος των Ρεπουμπλικάνων Ντόναλντ Τραμπ και η Δημοκρατική υποψήφια Κάμαλα Χάρις δίνουν μάχη στήθος με στήθος, ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ έχει ήδη ισχυριστεί πολλές φορές ότι οι Δημοκρατικοί θα επιτρέψουν στους μετανάστες να ψηφίσουν παράτυπα υπέρ της αντιπάλου του.

Σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση του Bright Line Watch, που διενεργήθηκε έπειτα από πρωτοβουλία πολλών πανεπιστημίων, οκτώ Ρεπουμπλικάνοι στους δέκα έχουν ενστερνιστεί αυτή τη θεωρία.

Πρόκειται για είδος παραπληροφόρησης που θυμίζει τις εκλογές του 2020, οι οποίες αμαυρώθηκαν από ισχυρισμούς για κυβερνοεπιθέσεις στα αυτόματα μηχανήματα ψηφοφορίας, για κάλπες που γέμιζαν ψηφοδέλτια στη διάρκεια της νύκτας ή για τις ψήφους νεκρών που καταμετρήθηκαν κανονικά.

Αυτές οι θεωρίες έφτασαν στο απόγειό τους την 6η Ιανουαρίου 2021 με την επίθεση που εξαπέλυσαν στο Καπιτώλιο υποστηρικτές του Τραμπ, οι οποίοι πίστευαν ότι ο Ρεπουμπλικάνος κέρδισε στις εκλογές.

Όμως, η παραπληροφόρηση δεν αφορά μόνο τους Ρεπουμπλικάνους.

Όπως ανέφερε στην έρευνά του το Bright Line Watch, περισσότερο από το ένα τρίτο των Δημοκρατικών πιστεύει ότι οι απόπειρες δολοφονίας του Τραμπ ήταν σκηνοθετημένες.

Στις 5 Νοεμβρίου και τις επόμενες ημέρες οι ειδικοί αναμένουν βροχή παραπληροφόρησης, εικόνες φτιαγμένες μέσω της τεχνητής νοημοσύνης ή ακόμη και πρόωρες ανακοινώσεις νίκης.

«Ένα στοιχείο παραπληροφόρησης είναι η λανθασμένη εντύπωση ότι θα γνωρίζουμε τον νικητή το βράδυ των εκλογών και ότι κάτι θα πηγαίνει στραβά, αν αυτό δεν συμβεί» δήλωσε ο Τζάστιν Λέβιτ, καθηγητής δικαίου στο πανεπιστήμιο Loyola Marymount.

«Πρόκειται απλώς για προβλέψεις. Και αν αυτές οι προβλέψεις χρειαστούν λίγο περισσότερο χρόνο, αυτό δεν είναι ένδειξη ότι οι εκλογές είναι νοθευμένες, είναι ένδειξη ότι οι εκλογές λειτούργησαν σωστά» πρόσθεσε.

Σύμφωνα με την υπηρεσία κυβερνοασφάλειας και ασφάλειας των υποδομών (CISA), οι προεδρικές εκλογές του 2020 ήταν οι πιο αξιόπιστες στην ιστορία των ΗΠΑ.

Από τις δεκάδες εκατομμύρια ψήφους που καταμετρήθηκαν στις εκλογές του 2020 και στις ενδιάμεσες εκλογές του 2022, υπήρξαν μόνο μερικές δεκάδες καταδίκες για απάτη, σύμφωνα με τα στοιχεία του Heritage Foundation.

Η οργάνωση Brennan Center for Justice, που εξέτασε τις περιπτώσεις νοθείας πριν από το 2020, επίσης ανακοίνωσε ότι ήταν σπάνιες.

Οι άνθρωποι που κρίθηκαν ένοχοι για τέτοιου είδους απάτη καταδικάστηκαν σε ποινές φυλάκισης και τους επιβλήθηκαν πρόστιμα πολλών εκατομμυρίων δολαρίων.

“Με όλη αυτή την προσοχή να είναι στραμμένη τώρα στις εκλογές, η ιδέα μιας ευρείας κλίμακας εκλογικής νοθείας είναι αρκετά γελοία”, σχολίασε ο Τσαρλς Στιούαρτ του MIT.

Αν και κάθε πολιτεία έχει δικούς της κανόνες αναφορικά με τις εκλογές, όλες έχουν υιοθετήσει αυστηρά μέτρα ασφαλείας για κάθε στάδιο της ψηφοφορίας.

Στην κομητεία Μαρικόπα της Αριζόνα, όπου ο Τζο Μπάιντεν κέρδισε τον Τραμπ το 2020, εξετάζεται πρώτα ενδελεχώς η υπογραφή στις επιστολικές ψήφους.

Στη συνέχεια μια ομάδα που αποτελείται από εκπροσώπους των δύο κομμάτων «βγάζει το ψηφοδέλτιο από τον φάκελο και μας το δίνει», εξήγησε η αναπληρώτρια διευθύντρια για τις εκλογές Τζένιφερ Λιούις. Επίσης, όσοι ψηφίζουν πριν από την ημέρα των εκλογών μπορούν να παρακολουθούν την ψήφο τους «σε κάθε στάδιο της διαδικασίας», πρόσθεσε.

Όπως και σε άλλες κομητείες, οι αρχές στο Φούλτον της πολιτείας-κλειδί Τζόρτζια μεταδίδουν απευθείας την καταμέτρηση των ψήφων.

«Θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι (…) όλος ο κόσμος γνωρίζει ότι είναι (μια διαδικασία) ανοικτή στο κοινό, ότι οι άνθρωποι μπορούν να έρθουν, να δουν τα πράγματα με τα μάτια τους και να μην επιτρέψουν σε κανέναν να αναρτήσει ψευδή βίντεο» τόνισε η Ναντίν Ουίλιαμς υπεύθυνη της εκλογικής διαδικασίας στο Φούλτον.

Σε όσους αμφισβητούν τη νομιμότητα της διαδικασίας, η Ντίλι πρότεινε να πάρουν μέρος σε αυτή, να εργαστούν ως εθελοντές.

«Τότε θα μπορούν να διαδραματίσουν ρόλο στη δημοκρατία τους» εξήγησε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.