Πάνω από 200 άτομα ύποπτα για τρομοκρατία συνέλαβαν οι IDF σκοτώνοντας παράλληλα δεκάδες ακόμη στελέχη της Χαμάς σε επίθεση που πραγματοποίησαν στην περιοχή Τζαμπάλια της βόρειας Γάζας.

Οι IDF κατηγορούν τη Χαμάς ότι συνεχίζει να εμποδίζει τους αμάχους που προσπαθούν να απομακρυνθούν από την περιοχή.

Ο στρατός λέει ότι τα στρατεύματά του πραγματοποίησαν επίσης μια μικρή επιδρομή χθες στην κεντρική Γάζα για να καταστρέψουν τις υποδομές της Χαμάς.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.