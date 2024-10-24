Ο πρώην πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, υποψήφιος των Ρεπουμπλικάνων για την προεδρία στις εκλογές της 5ης Νοεμβρίου στις ΗΠΑ, έχει οριακό προβάδισμα απέναντι στη Δημοκρατική αντίπαλό του, την αντιπρόεδρο Κάμαλα Χάρις, συγκεντρώνει το 47% των προθέσεων ψήφου, έναντι 45%, σύμφωνα με δημοσκόπηση που δημοσίευσε στην ψηφιακή της έκδοση η εφημερίδα Wall Street Journal.

Η διαφορά είναι εντός του ορίου του στατιστικού σφάλματος (±2,5%), σύμφωνα με τη δημοσκόπηση σε δείγμα 1.500 εγγεγραμμένων ψηφοφόρων, που διενεργήθηκε από τη 19η ως την 22η Οκτωβρίου. Πάντως, καταγράφει αλλαγή τάσης, καθώς η κυρία Χάρις προηγείτο με διαφορά δύο μονάδων τον Αύγουστο, σε προηγούμενη δημοσκόπηση της WSJ, σημειώνει η εφημερίδα.

Η πιο πρόσφατη δημοσκόπηση του ινστιτούτου Ipsos και του πρακτορείου ειδήσεων Reuters αντίθετα θέλει την Κάμαλα Χάρις να προηγείται, επίσης με οριακή διαφορά (46-43%).

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.