Η γερμανική κυβέρνηση αύξησε τις άδειες για παραδόσεις όπλων στο Ισραήλ, ξεπερνώντας κάθε πρότερη εκτίμηση, σύμφωνα με δεδομένα που δημοσιοποίησε το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας σήμερα.

Από τον Αύγουστο, οι εγκρίσεις εξαγωγών στρατιωτικών εξοπλισμών στο Ισραήλ έχουν συνολικά αξία 94,05 εκατομμυρίων ευρώ, σύμφωνα με το ΥΠΕΞ.

Το ποσό αυτό είναι υπερδιπλάσιο από τα 45,7 εκατ. ευρώ, που ήταν η αξία των εγκεκριμένων εξαγωγών κατά ενημέρωση το υπουργείο Οικονομικών την Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Μπούντεσταγκ (κάτω Βουλή) κατά τη διάρκεια του έτους ως τη 13η Οκτωβρίου.

Τα νέα δεδομένα, που περιήλθαν σε γνώση του Γερμανικού Πρακτορείου, περιέχονται σε απάντηση σε ερώτηση που κατατέθηκε από βουλευτή του κόμματος Συμμαχία Ζάρα Βάγκενκνεχτ (BSW), που εναντιώνεται στις παραδόσεις όπλων.

Οι πωλήσεις όπλων στο Ισραήλ προκαλούν έντονες αντιδράσεις στη Γερμανία εδώ και μήνες.

Την περασμένη χρονιά, η κυβέρνηση συνασπισμού του καγκελαρίου Όλαφ Σολτς ενέκρινε πωλήσεις στρατιωτικού εξοπλισμού αξίας 326,5 εκατομμυρίων ευρώ, συμπεριλαμβανομένων πολεμικών όπλων αξίας 20,1 εκατ. ευρώ.

Οι περισσότερες από τις άδειες εκδόθηκαν μετά την άνευ προηγουμένου επίθεση της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου 2023. Ωστόσο, τους πρώτους μήνες του τρέχοντος έτους, οι άδειες μειώθηκαν πολύ.

Προηγούμενες απαντήσεις που είχαν δοθεί σε ερωτήματα κοινοβουλευτικών έκαναν λόγο για εγκρίσεις πωλήσεων στρατιωτικού εξοπλισμού μόλις 14,4 εκατ. ευρώ ως την 21η Αυγούστου. Οι εξαγωγές πολεμικών όπλων είχαν ανασταλεί από τις αρχές του Μαρτίου.

Ο Φρίντριχ Μερτς, ο επικεφαλής της Ένωσης Χριστιανοδημοκρατών (CDU, δεξιά), της αξιωματικής αντιπολίτευσης στη Γερμανία, επικρίνει την κυβέρνηση του καγκελαρίου Σολτς διότι εμποδίζει εξαγωγές πυρομαχικών και ανταλλακτικών για άρματα μάχης που παράγονται από γερμανικές βιομηχανίες στο Ισραήλ.

Η κυβέρνηση Σολτς έχει τονίσει επανειλημμένα πως ουδέποτε αποφάσισε να απαγορεύσει τις εξαγωγές όπλων ή άλλων στρατιωτικών ειδών στο Ισραήλ και προσωπικά ο καγκελάριος διαβεβαίωσε σε ειδική προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση στην Μπούντεσταγκ την επέτειο της επίθεσης πως «παραδώσαμε όπλα και θα συνεχίσουμε να παραδίδουμε όπλα» στις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.